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ТАСС

В ЕС заявили, что критикуют план КНР по Украине, так как Пекин не соблюдает нейтралитет

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано утверждает, что Китай "отказывается говорить, кто является агрессором, а кто - жертвой"

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Евросоюз подверг Китай критике за предложения по урегулированию конфликта на Украине, поскольку Пекин не является беспристрастным посредником. Такую позицию изложил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Китай показал, что занимает сторону [одного из участников конфликта], потому что отказывается говорить, кто является агрессором, а кто - жертвой", - утверждал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему ЕС не дал шанс мирному плану Пекина.

В феврале МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров. 

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