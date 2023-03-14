El País: продажи ключевых оружейных компаний Запада выросли на 7,5% в конце 2022 года

По версии издания, западные предприятия получают выгоду от конфликта на Украине

МАДРИД, 13 марта. /ТАСС/. Десять ключевых компаний США и Европы, занимающиеся производством вооружений, увеличили свой оборот на 7,5% в последнем квартале прошлого года. Об этом сообщила в понедельник испанская газета El País.

По ее версии, эти западные предприятия получают выгоду от конфликта на Украине. Как считает издание, пока у оружейных компаний "радужное будущее", учитывая, что Киев расходует более 10 тыс. артиллерийских снарядов в день.

Отмечается, что когда страны НАТО пытаются пополнить истощенные поставками на Украину арсеналы, им приходится выстраиваться в очередь, потому что все, что будет произведено в среднесрочной перспективе, уже продано. В частности, газета сравнивает рынок боеприпасов с джунглями, похожими на рынок масок в первые месяцы пандемии коронавируса.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил план из трех пунктов по поставкам снарядов Украине, предполагающий их срочную отправку из имеющихся запасов на €1 млрд, обеспечение экстренных закупок еще на €1 млрд и перевод промышленности на военные рельсы для ускорения производства.