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ТАСС

СМИ: США и НАТО экономят на утилизации устаревшего оружия, отправляя его Украине

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Обозреватель портала American Thinker Роджер Смит отметил, что утилизация вооружений на сумму $46,6 млрд обошлась бы примерно в $35 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. США и их союзники по Североатлантическому альянсу экономят на утилизации устаревших вооружений, отправляя их в качестве военной помощи Украине. С такой оценкой выступил обозреватель портала American Thinker под псевдонимом Роджер Смит.

По словам автора, США и НАТО с начала российской специальной военной операции направили Украине военную помощь на сумму $46,6 млрд. "В основном речь идет об оружии, приобретенном десятилетия назад, стоящем на вооружении около 20 лет и готовящемся скоро быть списанным из американского арсенала", - пишет обозреватель, отмечая, что утилизация вооружений "обходится США и союзникам в значительную сумму".

Так, по подсчетам автора, утилизация вооружений "на сумму $46,6 млрд обошлась бы примерно в $35 млрд". "Отправляя эти устаревшие и готовящиеся к утилизации вооружения Украине, США и их союзники по НАТО избегают этих расходов [по утилизации]", - констатирует обозреватель. При этом он отмечает, что запасы устаревших вооружений у США и их союзников подходят к концу, и на фоне снижения уровня поддержки выделения помощи Украине следует ожидать изменений в политике западных союзников на этом направлении. 

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Страны
США
Украина
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