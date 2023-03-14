ВВС США захотели списать штурмовики A-10

Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят вывести из эксплуатации все штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые предназначены для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск. Самолеты могут списать к 2029 году, пишет Defense News.

Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил на симпозиуме Ассоциации военно-воздушных и космических сил во вторник, что ведомство может вывести из эксплуатации все штурмовики в течение следующих пяти-шести лет.

Процесс списания первой партии из 21 самолета начнут в 2023 году. Это сократит количество штурмовиков в арсенале ВВС США с 281 до 260 самолетов. Списанные самолеты эскадрильи ВВС Национальной гвардии США заменят таким же количеством истребителей F-16.

По словам Брауна, ВВС нужны многофункциональные самолеты, а эффективность A-10 ограничена. «А-10 — отличный самолет... в неоспоримых условиях. Проблема в том, что в будущем мы будем работать в более сложных условиях», — сказал он.

Генерал отметил, что истребители F-35 и бомбардировщики также смогут оказывать непосредственную поддержку с воздуха. Он предположил, что в потенциальных конфликтах будущего ВВС будут реже выполнять подобные задачи.

В ноябре 2022 года Счетная палата США назвала стоимость часа полета основных боевых самолетов ВВС. Самым экономичным самолетом оказался штурмовик A-10, час полета которого стоит 22,5 тысячи долларов.