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Военное обозрение

Китайский эксперт в сфере авиации: Объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от всего глобального рынка

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Источник изображения: topwar.ru

Член национального комитета Китайской народной политической консультативной конференции (НПКК) Тан Чанхун, являющийся специалистом в области авиации, предлагает властям КНР ускорить разработку беспилотных летательных аппаратов. По его словам, Китай должен возглавить и разработку глобальных стандартов в сфере применения беспилотной авиации.

Как пишет китайское издание Global Times, Тан Чанхун предлагает оптимизировать механизмы доступа разработчиков беспилотных систем к рынку.

Из предложения:

Необходимо расширять сценарий применения БПЛА, в частности, начав испытания дронов в городах, а также в плане обмена данными как между самими дронами, так и между дронами и кораблями, транспортными средствами.

Издание приводит заявление китайского эксперта в сфере авиации Шу Чжэньцзе:

Промышленные преимущества индустрии беспилотников в Китае используются не в полной мере. В центре внимания при развитии и расширении отрасли должна стать координация между высокотехнологичными отраслями, включая связь 5G, искусственный интеллект, сферу больших данных.

По словам Шу, объёмы продаж китайских дронов в мире достигли 70 процентов от объёмов глобального рынка. Это более 8,6 млрд долларов по итогам 2020 года (оценки в самом Китае). При этом 9 из 10 проданных на экспорт китайских беспилотников были произведены компаниями из китайского аналога американской Силиконовой долины – центра в Шэньчжэне.

Отмечено, что развитие отрасли беспилотников в Китае и разработка норм их применения не позволит кому-либо монополизировать такого рода отрасль в мире.

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Страны
Китай
США
Проекты
2020-й год
БПЛА
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