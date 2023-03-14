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В США испытают гибкую ракету

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Гибкий боеприпас
Гибкий боеприпас, созданный в рамках проекта Missile Utility Transformation via Articulated Nose Technology (MUTANT).
Источник изображения: USAF

Военно-воздушные силы (ВВС) США изучают новую концепцию, которая позволит повысить вероятность попадания ракет класса «воздух-воздух» в цель. В США испытывают гибкий боеприпас в рамках проекта Missile Utility Transformation via Articulated Nose Technology (MUTANT), пишет The Drive.

Перспективная ракета получила отклоняющуюся от центральной оси головную часть, которая позволит поражать маневрирующие цели. Проект представили на симпозиуме Ассоциации военно-воздушных и космических сил 2023 года в Колорадо.

В Исследовательской лаборатории ВВС США подчеркнули, что отклоняющаяся головная часть позволяет отказаться от крыльев, рулей и двигателей с отклоняемым вектором тяги, которые используют для коррекции курса ракеты. Это позволит улучшить маневренность и увеличить дальность полета боеприпаса. Также эта деталь повышает эффективность захвата цели устройством самонаведения, которое находится в головной части ракеты.

Ракета получила систему с электронным управлением, которая состоит из подшипников, шестерней и компактных электромагнитных двигателей. Отмечается, что ее конструкция в общих чертах похожа на поворотное сопло истребителя F-35B с вертикальной посадкой. Разработчики ракеты работают над композитной конструкцией, которая позволит системе выдерживать температуру более 900 градусов Цельсия.

Прототип боеприпаса построили на базе модифицированной ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire. В США провели ряд наземных испытаний компонентов боеприпаса. Очередной этап испытаний планируют завершить к концу 2024 года. Считается, что новая ракета даст существующим и перспективным самолетам, включая разрабатываемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) самолет шестого поколения, новый способ противодействия маневренным целям.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушным силам требуется 200 истребителей шестого поколения. Также, согласно концепции боевой авиации будущего, в составе ВВС должны действовать 1000 дронов и 300 истребителей F-35.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AGM-114
F-35
F-35B
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