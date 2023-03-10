Войти
Lenta.ru

В США рассказали об ограниченной эффективности AIM-120 для Украины

485
0
0
AIM-120
Управляемая авиационная ракета класса "воздух — воздух" AMRAAM AIM-120.
Источник изображения: Vestman from Helsinki/ CC BY 2.0/ Wikimedia Commons

Радары украинских самолетов ограничат эффективность ракет AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух», которые США захотели установить на украинские истребители МиГ. О проблемах с установкой американских ракет рассказали в публикации The Drive.

«Установка на эти самолеты ракеты класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением, подобной AMRAAM, создает новые проблемы. Во-первых, необходимо было бы проделать по крайней мере некоторый объем работы, чтобы гарантировать, что МиГ-29 ВВС Украины — и потенциально другие подходящие самолеты, имеющиеся на вооружении страны, такие как Су–27, — смогут просто стрелять из этого оружия. Это включает в себя обеспечение того, чтобы оружие могло безопасно отделяться от самолета при различных аэродинамических сценариях», — пишет The Drive.

Отмечается, что AIM-120 должна получать информацию с радара самолета до момента запуска и во время полета ракеты. Самолет передает боеприпасу данные о цели перед запуском, а во время полета AIM-120 может получать обновленную информацию с помощью бортового канала передачи данных самолета.

Издание подчеркивает, что недостаточный радиус действия советских радаров, установленных на украинских самолетах, не позволит максимально использовать радиус действия AIM-120.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне писала, что в США рассматривают возможность установки ракет средней дальности AIM-120 на украинские истребители.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что имеющиеся у Вооруженных сил России системы противовоздушной обороны способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER, которые США планируют передать Киеву.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
JDAM
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
29.11.2022
Boeing предлагает поставку Украине нового ракетного комплекса GLSDB
14.10.2022
Times: Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS
29.03.2017
Первый русский дрон готов бомбить
23.03.2016
Модель «неизбежного»
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
11.01.2012
«Учебные парты» летчиков ВВС – мировой рынок УТС оценивается в 8 млрд. долл.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 16:12
  • 46087
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.03 15:25
  • 0
Провокации киевского режима с БПЛА – демонстрация безразличия к собственному народу
  • 10.03 14:36
  • 3
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 10.03 14:07
  • 4
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.03 13:57
  • 1
В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен
  • 10.03 12:24
  • 1
Облик перспективного гиперзвукового ракетного комплекса LRHW армии США
  • 10.03 10:39
  • 1
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 10.03 04:50
  • 5
ВКС РФ получат дополнительные истребители МиГ-35 в ближайшие годы
  • 09.03 20:46
  • 24
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 09.03 14:54
  • 1
В России рассказали об угрозе небольших беспилотников
  • 09.03 12:40
  • 0
Совместная подготовка российских и белорусских военных – требование времени
  • 09.03 12:39
  • 0
«Весенняя наступательная компания» ВСУ на юге России приобретает всё более чёткие контуры
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое