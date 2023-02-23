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В России нашли ответ американским JDAM-ER на Украине

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ЗРПК «Панцирь-С1»
ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: Ростех

Имеющиеся у Вооруженных сил России системы противовоздушной обороны (ПВО) способны перехватывать высокоточные бомбы JDAM-ER, которые США планируют направить Вооруженным силам Украины (ВСУ). Российский ответ на американское оружие нашел военный эксперт Алексей Леонков, передают «Известия».

Специалист заметил, что планирующие боеприпасы должны запускаться с самолета на высоте не ниже пяти километров.

«И тогда с этой высоты этот боеприпас может преодолеть более 100 километров и, как они говорят, высокоточно поразить цель. Но есть одно обстоятельство: как только самолет украинских ВВС поднимется на такую высоту, его увидят наши комплексы С-300В4, которые могут применять ракеты на дальности до 400 километров», — сказал эксперт.

По его словам, непосредственно боеприпасы JDAM-ER могут сбиваться комплексами «Тор-М2» и «Панцирь-С1». «Но мы еще с ними не сталкивались, хотя номенклатура таких целей существует», — добавил специалист.

В феврале Bloomberg, ссылаясь на источник в оборонной сфере, сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи власти Соединенных Штатов направят Украине модифицированные бомбы JDAM-ER дальнего действия с GPS-наведением и дальностью полета 72 километра.

В том же месяце советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что если это произойдет, на Донбассе не останется безопасных мест.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
JDAM
Tор-М2
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Тор ЗРК
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