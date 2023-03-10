Генерал ВВС США: эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает авиацию бесполезной

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Авиация Вооруженных сил РФ и ВСУ несут большие потери из-за работы систем противовоздушной обороны. И Россия, и Украина сумели создать организовать действенную ПВО, препятствующую масштабному использованию боевых самолетов.
Такое мнение высказал во время круглого стола на симпозиуме ассоциации военно-воздушных и космических сил генерал Джеймс Хеккер, занимающий должность командующего ВВС США в Европе и Африке.
- отмечает американский военачальник.
Он считает, что эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает боевую авиацию практически бесполезной. По мнению Хеккера, противовоздушная оборона не позволяет какой-либо из них завоевать господство в воздухе, закрывая большую часть воздушного пространства над Украиной.
- утверждает генерал, подразумевая боевые самолеты
Среди прочего, средства ПВО не дают наземным силам противников рассчитывать на поддержку с воздуха, если командование одной из сторон решит предпринять масштабные наступательные действия.
В США и других странах НАТО в течение нескольких месяцев обсуждали идею отправки Украине истребителей F-16. Что касается, Соединенных Штатов, то там значительная часть экспертов, чиновников и военных относятся к ней без особого энтузиазма. И хотя решение об отправке самолетов ВСУ еще не принято, британские власти уже предложили начать готовить украинских пилотов к эксплуатации новой техники.
Видимо, до генерала скоро дойдут украинские сообщения о "неэффективности авиации с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Напомним, что сегодня в ВС ВСУ заявили о том, что ВКС РФ использовали сразу шесть "Кинжалов" для поражения объектов.