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Военное обозрение

Генерал ВВС США: эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает авиацию бесполезной

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Источник изображения: topwar.ru

Авиация Вооруженных сил РФ и ВСУ несут большие потери из-за работы систем противовоздушной обороны. И Россия, и Украина сумели создать организовать действенную ПВО, препятствующую масштабному использованию боевых самолетов.

Такое мнение высказал во время круглого стола на симпозиуме ассоциации военно-воздушных и космических сил генерал Джеймс Хеккер, занимающий должность командующего ВВС США в Европе и Африке.

Их интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона, особенно когда речь идет о борьбе с самолетами, была очень эффективной

- отмечает американский военачальник.

Он считает, что эффективное применение средств ПВО сторонами конфликта на Украине делает боевую авиацию практически бесполезной. По мнению Хеккера, противовоздушная оборона не позволяет какой-либо из них завоевать господство в воздухе, закрывая большую часть воздушного пространства над Украиной.

Именно поэтому они не летают

- утверждает генерал, подразумевая боевые самолеты

Среди прочего, средства ПВО не дают наземным силам противников рассчитывать на поддержку с воздуха, если командование одной из сторон решит предпринять масштабные наступательные действия.

В США и других странах НАТО в течение нескольких месяцев обсуждали идею отправки Украине истребителей F-16. Что касается, Соединенных Штатов, то там значительная часть экспертов, чиновников и военных относятся к ней без особого энтузиазма. И хотя решение об отправке самолетов ВСУ еще не принято, британские власти уже предложили начать готовить украинских пилотов к эксплуатации новой техники.

Видимо, до генерала скоро дойдут украинские сообщения о "неэффективности авиации с гиперзвуковыми комплексами "Кинжал". Напомним, что сегодня в ВС ВСУ заявили о том, что ВКС РФ использовали сразу шесть "Кинжалов" для поражения объектов.

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