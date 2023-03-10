NYT: Пентагон блокирует передачу в МУС данных о действиях России на Украине

Военное руководство США боится создать прецедент, который может способствовать привлечению к ответственности американских военных, пишет газета

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Представители министерства обороны США блокируют передачу в Международный уголовный суд (МУС) данных о якобы имевших место нарушениях закона со стороны военнослужащих России. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в военном ведомстве.

"Военное руководство США выступает против того, чтобы помогать суду расследовать дела в отношении граждан России, потому что они боятся создать прецедент, который может потом способствовать привлечению к ответственности американских военных. Остальные члены администрации, включая разведывательные службы, Государственный департамент и Министерство юстиции, выступают за передачу доказательств МУС", - говорится в материалы газеты. При этом президент Джо Байден пока не принял решения по этому вопросу.

В декабре Конгресс изменил юридические ограничения на оказание содействия МУС, разрешив властям США помогать в проведении расследований и уголовном преследовании, связанных с боевыми действиями на Украине. Однако "внутри администрации Байдена за закрытыми дверями продолжается политический спор о том, стоит ли это делать", утверждает The New York Times.