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Запад скрывал украинского спонсора взрывов "Северных потоков" ради оружия

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Место утечки на газопроводе Северный поток - 1
Место утечки на газопроводе Северный поток - 1.
Источник изображения: © Kustbevakningen Шведская береговая охрана

Times: Запад знает о причастности Киева к взрыву "Северного потока", но молчит

Британское издание The Times пишет, что о причастности к взрыву "Северных потоков" частных лиц, связанных с Украиной, было известно еще осенью. Однако эту информацию скрыли, чтобы не поссорить Киев и Берлин.

Спустя всего неделю после взрывов на газопроводах "Северный поток" сотрудники одной скандинавской делегации в Брюсселе вышли после разведывательного брифинга, состоявшегося в их посольстве, находясь под глубоким впечатлением от того, как много подробностей они узнали так скоро после атаки.

Их разведка сообщила им, что за теми взрывами стояли вовсе не американцы, русские или поляки, а некий частный украинский спонсор. Им также сообщили, что эта информация не будет обнародована и что им необходимо уклоняться от ответов на вопросы о том, почему официальное расследование взрывов на российско-германском трубопроводе идет так медленно.

Имя этого предположительного частного спонсора – гражданина Украины, не связанного с правительством президента Зеленского, – циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не разглашается.

Очевидно, чиновники альянса НАТО хотели защитить Украину от публичной ссоры с Германией, которая медлит с оказанием столь необходимой Киеву военной помощи, в том числе с поставками танков "Леопард 2" и систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Вполне возможно, у чиновников были веские основания скрывать эту информацию – скорее всего, они узнали, кто несет ответственность, раньше администрации президента в Киеве и Министерства обороны страны, которые были ошеломлены этим докладом и которые яростно отрицают свою причастность.

Такое сочувствие является знаком, указывающим на то, что Киев и дальше будет получать поддержку от правительств стран НАТО в своих попытках отразить наступление российских войск в Донбассе и вернуть территории, которые он уже потерял. Однако общественное мнение крайне переменчиво, и в Германии уровень общественной поддержки дальнейшей помощи Украине уже достаточно низкий.

Информация о том, что украинцы могли проехать через Польшу на грузовике, набитом взрывчаткой, чтобы осуществить диверсию на немецком трубопроводе с территории Германии, скорее всего, вызовет сильное раздражение у немецкой общественности.

А неясности в вопросе о том, какими могли быть связи между правительством Зеленского и диверсантами, породят массу подозрений. В результате те силы в Германии, которые сейчас оказывают давление на канцлера Олафа Шольца, убедят его сократить объемы военной помощи Киеву, что в свою очередь навредит Украине.

Это вряд ли входило в планы влиятельного украинского спонсора, решившегося профинансировать столь сложную операцию из своего кармана – в которой необходимо было задействовать судно и опытных водолазов и которая включала в себя изготовление поддельных паспортов, а также закупку дорогостоящих кумулятивных зарядов, доступных только для предприятий нефтяной и газовой промышленности, имеющих специальные лицензии.

Рано или поздно его имя обязательно будет озвучено, особенно с учетом того, что он, похоже, оставил свою особую "визитную карточку". И отношения Украины с ее союзниками будут складываться лучше, если этот человек сам выступит с признанием.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Великобритания
Германия
Польша
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Украина
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Leopard-2
Проекты
NATO
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