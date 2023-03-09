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Военное обозрение

На предприятии чешской компании Excalibur Army собрали первую партию мобильных зенитных установок для ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в ближайшее время получит на вооружение мобильные зенитные установки для борьбы с российскими дронами-камикадзе. Сборка первой партии завершается на одном из предприятий чешской компании Excalibur Army. Об этом сообщает украинская пресса.

В Чехии завершают сборку первых пятнадцати мобильных зенитных комплексов Viktor для украинской армии. В ближайшее время они будут переправлены на Украину, где поступят на вооружение ВСУ. По имеющейся информации, это произойдет в конце марта этого года. Отмечается, что эту партию установок оплатили украинские волонтеры. Кроме того, ВСУ должны получить еще сто таких же мобильных ЗСУ, производство которых оплатят уже Нидерланды.

Как уже говорилось, речь идет о мобильных комплексах Viktor от компании Excalibur Army, представляющих собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук.

Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.

В Киеве заявляют, что такие зенитные установки необходимы ВСУ для борьбы с дронами-камикадзе, применяемыми Россией, на которые жалко тратить очень дорогие ракеты западных систем ПВО. Новые мобильные комплексы должны заменить в ВСУ многочисленные самоделки на основе пикапов с установленными на них пулеметами.

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Страны
Нидерланды
Россия
Украина
Чехия
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