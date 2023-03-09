В США считают, что военный эффект от частичной мобилизации в России проявится весной-летом

При этом по мнению аппарата директора американской национальной разведки Эврил Хейнс, "хотя российские силы продолжают концентрироваться в Донбассе", они, "видимо, не сумеют" взять его полностью под контроль в 2023 году

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Разведка США полагает, что полный эффект от частичной мобилизации в России проявится в ходе специальной военной операции на Украине только весной или даже летом.

Такой прогноз содержится в несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества о "мировых угрозах" Соединенным Штатам. Этот документ был обнародован в среду в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на котором выступают в открытом и затем закрытом режиме руководители национальных спецслужб.

"Полные эффекты от российской частичной мобилизации начнут ощущаться лишь весной и летом", - говорится в докладе, распространенном от имени аппарата директора национальной разведки США Эврил Хейнс. В нем также утверждается, что "хотя российские силы продолжают концентрироваться в Донбассе", они, "видимо, не сумеют взять весь" его под контроль в 2023 году.