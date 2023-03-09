Министр обороны России о ситуации в ходе специальной военной операции на Украине

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что 7 марта 2023 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Российской Федерации.

(с) Министерство обороны Российской Федерации

Открывая совещание, Министр обороны проинформировал участников о ситуации на линии боевого соприкосновения Вооруженных Сил России и украинских формирований.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.

"В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии". - проинформировал глава военного ведомства.

Вместе с тем, как отметил Сергей Шойгу, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ.

Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тыс. военнослужащих.

В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам.

"В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей, - отметил Министр обороны. - Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции".

* * *

Переходя к тематической повестке селекторного совещания, Сергей Шойгу предложил сперва рассмотреть ход строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдет в состав Северного флота.

Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность.

* * *

Далее глава военного ведомства вынес на повестку совещания вопрос военно-политической работы в преддверии 78-й годовщины Победы.

"Западными странами во главе с США против России развязана абсолютно беспринципная информационная война. Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец. Мы не имеем права допустить, чтобы уроки страшной трагедии, к которой нацизм привел человечество в XX веке, были извращены и забыты", - сказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу также добавил, что на этом должны быть сконцентрированы усилия органов военного управления в подготовке празднования Победы. Всего спланировано более 43 тыс. мероприятий.

Важным направлением работы станет чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, оказание их семьям социальной поддержки. Уже сейчас активно проводятся выездные железнодорожные экскурсии, туры, готовится серия телемостов военнослужащих с родными и близкими.

В военно-медицинские организации доставляются посылки, письма, поздравления.\

* * *

Следующий вопрос, вынесенный на повестку дня, - комплектование первых курсов вузов Минобороны. Сегодня в учебных заведениях военного ведомства осуществляется подготовка по 280 специальностям.

Как показывает практика, наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Возрос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники.

Рейтинг наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище.

Поэтапное увеличение численности Вооруженных Сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров.

"В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 тыс. мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, особое внимание будет уделено детям военнослужащих-участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов.

* * *

В завершение тематической части селекторного совещания был рассмотрены итоги изобретательской и рационализаторской работы в Вооруженных Силах в первом квартале.

Как отметил Министр обороны, на текущий момент в научно-техническое творчество вовлечено около 3 тыс. человек, что на 18% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Основной прирост обеспечен за счет экипажей танков, самоходных артиллерийских установок и боевых машин, а также инженеров и разведчиков, участвующих в специальной военной операции.

Изобретения и рационализаторские предложения активно внедряются в процесс обучения и повседневную деятельность войск.

Отдельные разработки, направленные на повышение защиты личного состава, эффективности эксплуатации вооружения и техники, уже используются в районах спецоперации.