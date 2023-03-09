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ТАСС

Боррель заявил, что ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта

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Украинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Глава европейской дипломатии также считает, что ЕС должен выделить €2 млрд на закупки и поставки снарядов

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Военная миссия Евросоюза подготовит свыше 11 тысяч украинских военнослужащих к концу текущего месяца и еще 30 тысяч - к концу года. Об этом заявил в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформального заседания министров обороны стран - членов сообщества.

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта и 30 тысяч - к концу года", - сказал он.

Кроме того, по словам Борреля, миссия ЕС подготовит экипажи для танков, которые будут поставлены на Украину по линии НАТО.


Поставка снарядов

Глава внешнеполитической службы Евросоюза предложил план из трех пунктов по поставкам снарядов Украине, предполагающий их срочную отправку из имеющихся запасов на €1 млрд, обеспечение экстренных закупок еще на €1 млрд и перевод промышленности на военные рельсы для ускорения производства.

"Я предложил план из трех шагов, который оценивается в €2 млрд: это поставки из существующих запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира €1 млрд, второй шаг - совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должен быть выделен еще €1 млрд, и перевод нашей промышленности в режим военного положения", - сказал Боррель.

Он выразил надежду, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе.

Боррель отметил, что ЕС предпочитает, чтобы вооружения производились в Европе, но для срочных поставок Украине закупать снаряды можно где угодно. 

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Украина
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