Войти
Lenta.ru

В России рассказали об угрозе небольших беспилотников

40
0
0
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Разнообразные небольшие коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут представлять серьезную угрозу для скоплений людей. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист напомнил об использовании небольших дронов в ходе сирийского конфликта и попытке покушения на Уго Чавеса.

«Антидронную защиту стали применять во многих городах в местах массового скопления людей. Угроза нарастала, а теперь есть огромное разнообразие беспилотников, которые применяются в ходе боевых действий. И если с крупными еще можно бороться, например, зенитно-ракетными комплексами, то против мелких беспилотников надо искать другие способы», — сказал эксперт.

По его словам, для противодействия небольшим беспилотникам можно использовать комплексы радиоэлектронной борьбы или станции глушения сигналов оператора.

В октябре 2022 года Леонков заявил, что не стоит недооценивать планы Киева по созданию дальнобойного БПЛА, способного «достать до Москвы» с украинской территории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.12.2022
Великобритания выразила обеспокоенность военным сотрудничеством РФ и Ирана
17.06.2022
"Ростех": снаряд "Краснополь" подтвердил в рамках спецоперации свою высокую точность
17.03.2022
ВКС России уничтожили 128 военных объектов Украины
17.11.2020
День (Украина): почему победил Азербайджан и проиграла Армения
05.08.2019
"Кражи оружия": из Донбасса выведут бригаду десантников
12.03.2015
Израильский производитель БПЛА Aeronautics выставляет себя на продажу
30.10.2014
Украинский оборонпром в состоянии выпускать 30% потребностей армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.03 01:03
  • 45999
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 22:47
  • 2
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.03 14:09
  • 1
"Срок поставки F-16 Киеву составит не менее 18 месяцев. За это время можно проиграть три войны"
  • 08.03 13:46
  • 1
Разработчик сообщил о планах модернизировать "летающий тепловизор" БПЛА400Т
  • 08.03 13:19
  • 1
Источник: число комплексов разведки "Пенициллин" в зоне СВО увеличат вдвое
  • 08.03 13:16
  • 16
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 08.03 12:08
  • 3
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 08.03 11:49
  • 1
Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил
  • 08.03 11:28
  • 1
Эксперт предупредил о всеобщей войне в Европе из-за Крыма
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"