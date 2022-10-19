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Военный эксперт оценил планы Киева по созданию «достающего до Москвы» БПЛА

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Пуск беспилотного летательного аппарата Ту-141. Фото с сайта www.mil.gov.ua
Пуск беспилотного летательного аппарата Ту-141. Фото с сайта www.mil.gov.ua.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что не стоит недооценивать планы Киева по созданию дальнобойного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного «достать до Москвы» с украинской территории. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Специалист отреагировал на сообщение концерна «Укроборонпром», в котором анонсировано создание дрона с дальностью полета 1000 километров и весом боевой части 75 килограммов. «Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" (...) раз за разом проходит успешные испытания», — говорилось в посте.

Леонков предположил, что речь идет о БПЛА Ту-141 «Стриж», который можно переделать под соответствующие характеристики и цели. Он также допустил, что помощь Киеву в данном направлении могут предоставить США.

«Так что смешного про "ничего" тут нет. Недооценка противника слишком дорого оплачивается», — отметил автор публикации. Эксперт добавил, что перехватить такой БПЛА на малой высоте способны российские средства противовоздушной обороны.

17 октября стало известно, что российские военные успешно применяют ручные комплексы борьбы с БПЛА «Гарпун-3» в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что комплексы показывают высокую эффективность применения, также они удобны в использовании.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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