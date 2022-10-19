Военный эксперт оценил планы Киева по созданию «достающего до Москвы» БПЛА

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что не стоит недооценивать планы Киева по созданию дальнобойного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), способного «достать до Москвы» с украинской территории. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Специалист отреагировал на сообщение концерна «Укроборонпром», в котором анонсировано создание дрона с дальностью полета 1000 километров и весом боевой части 75 килограммов. «Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" (...) раз за разом проходит успешные испытания», — говорилось в посте.

Леонков предположил, что речь идет о БПЛА Ту-141 «Стриж», который можно переделать под соответствующие характеристики и цели. Он также допустил, что помощь Киеву в данном направлении могут предоставить США.

«Так что смешного про "ничего" тут нет. Недооценка противника слишком дорого оплачивается», — отметил автор публикации. Эксперт добавил, что перехватить такой БПЛА на малой высоте способны российские средства противовоздушной обороны.

17 октября стало известно, что российские военные успешно применяют ручные комплексы борьбы с БПЛА «Гарпун-3» в ходе специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что комплексы показывают высокую эффективность применения, также они удобны в использовании.