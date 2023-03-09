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ТАСС

Боррель призвал перенаправить на поставки оружия Украине средства существующих фондов ЕС

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: Pool/ Getty Images

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, "нужно быть реалистичными и прагматичными"

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Европейский союз должен перенаправить средства из существующих фондов на приоритетную поставку боеприпасов и вооружений Украине. Об этом заявил в среду глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза, на которую также приглашены генсек НАТО и министр обороны Украины.

"Мы должны приоритетно направить на поставки [оружия и боеприпасов] Украине средства из существующих фондов ЕС", - сказал он.

"В первую очередь мы должны передать то, что у нас есть. Если страны-члены [ЕС] могут поставить больше, я буду счастлив. Но сегодня нужно быть реалистичными и прагматичными и обсудить вопросы, которые мы можем утвердить сейчас", - сказал глава дипломатии ЕС.

Ранее Боррель призвал передать Украине все остающиеся у стран ЕС, НАТО и партнеров запасы боеприпасов, а затем максимально быстро разместить совместные военные заказы для компенсации этих поставок. Он также призвал западные страны инвестировать в новые военные производства, чтобы в кратчайшие сроки в разы увеличить производство боеприпасов и обычных вооружений.

Министры также должны обсудить увеличение на €2 млрд объема средств в Европейском фонде мира. Его объем на 2021-2027 годы составлял €5,7 млрд, однако в 2022 году Евросоюз уже оплатил из этого фонда поставки оружия Киеву на €3,6 млрд. 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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