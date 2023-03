Украина получила американские дальнобойные управляемые авиационные бомбы JDAM-ER

Американский веб-ресурс "The War Zone" (в составе портала "The Drive") в материале Joseph Trevithick "Winged JDAM Smart Bombs Are Now Operational In Ukraine" ("Крылатые высокоточные управляемые бомбы JDAM уже применяются на Украине") сообщил, что, согласно заявлению командующего ВВС США в Европе генерала Джеймса Хекера, Украине уже поставлены первые партии американских высокоточных дальнобойных управляемых авиационных бомб JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range), оснащенных комплектами планирования. Напомним, что о планах США поставить Украине управляемые бомбы в исполнении JDAM-ER впервые сообщило информационное агентство "Bloomberg" 21 февраля. Министерство обороны США впервые объявило о намерении поставить Украине "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках обнародованного 21 декабря 2022 года очередного пакета военной помощи на сумму 1,85 млрд долл.

Американская высокоточная дальнобойная управляемая авиационная бомба серии JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition-Extended Range), оснащенная комплектоми планирования, в практическом инертном снаряжении,подвешенная на истребителе Boeing F/A-18F Super Hornet ВВС Австралии (с) ВВС Австралии

ВВС Украины уже сейчас могут использовать высокоточные дальнобойные управляемые авиационные бомбы Joint Direct Attack Munition-Extended Range (JDAM-ER) против российских войск, заявил высокопоставленный офицер ВВС США в Европе. Украинский запас этих бомб, которые могут поражать цели на расстоянии до 45 миль благодаря комплекту раскладных крыльев, в настоящее время относительно невелик. Однако они уже могут представлять реальную проблему для российских вооруженных сил, как ранее подробно сообщало The War Zone.

Командующий ВВС США в Европе (USAFE) и по совместительству командующий ВВС НАТО и ВВС США в Африке (AFAFRICA) генерал Джеймс Хекер подробно сообщил об использовании Украиной бомб JDAM-ER на круглом столе для СМИ на котором The War Zone и другие СМИ присутствовали 6 марта 2023 года. Круглый стол состоялся в кулуарах симпозиума Ассоциации Воздушных и Космических сил США (2023 Air and Space Forces Association's Warfare Symposium), проходящего в Авроре (штат Колорадо).

"Недавно мы только что поставили [на Украину] высокоточные боеприпасы, которые имеют увеличенную дальность действия и работают несколько дальше, чем бомба обычного сброса, и имеют точное [наведение]", - сказал Хекер.- "Это совсем новый потенциал, который мы смогли предоставить им, примерно, в последние три недели".

Генерал Хеккер также подтвердил The War Zone, что он говорил конкретно о JDAM-ER. Его комментарий об этом оружии, доставленном на Украину около трех недель назад, также почти идеально совпадает с первоначальным сообщением агентства Bloomberg о том, что американские военные работают над их поставками, которое было опубликовано 21 февраля.

Стандартные комплекты JDAM предназначены для оснащения различных типов неуправляемых бомб серии Mk 80 и других боеприпасов, разработанными в том же форм-факторе, превращая их в высокоточное оружие. Полный комплект JDAM состоит из нового хвостового оперения, которое содержит систему наведения с инерциально-спутниковой навигационной системой (INS-GPS), и креплений вдоль корпуса бомбы. Это дает бомбе ограниченную способность планировать к назначенной цели.

Обычный JDAM может, в зависимости от высоты, с которой он сброшен, поражать цели на расстоянии до 15 миль (28 км). Добавление в варианте JDAM-ER комплекта планирования с крыльями увеличивает дальность полета боеприпаса примерно до 45 миль (84 км).

Точная конфигурация бомб JDAM-ER, которые получила Украина, пока неясна. Генерал Хеккер среди прочего именовал их GBU-62. Однако единственным ранее известным вариантом с индексом GBU-62 является GBU-62(V)1/B, также известный как Quickstrike-ER, который сочетает комплект JDAM-ER с морской миной Mk 64 Quickstrike весом 2000 фунтов (908 кг).

Хотя морские мины Quickstrike конструктивно основаны на бомбах серии Mk 80, они не предназначены для использования в качестве многоцелевого ударного вооружения. Представляется более вероятным, что JDAM-ER для Украины имеют в своей основе более традиционные авиационные бомбы. Также существует вероятность того, что их "боеголовки" могут быть минами Quickstrike, переделанными обратно в стандартные бомбы.

Также неясно, какие платформы используют украинские вооруженные силы для применения этого оружия. Генерал Хеккер упомянул о JDAM-ER сразу после того, как рассказал об интеграции противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM американского производства на истребители МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины. Учитывая имеющуюся работу, которая была проделана, чтобы позволить этим реактивным самолетам советской эпохи стрелять ракетами AGM-88 - то, что The War Zone подробно освещал в прошлом - возможно, если не наиболее вероятно, что они сейчас и используются для сброса JDAM-ER. МиГ-29 и Су-27 также составляют основную часть парка тактической авиации Украины. Ограниченное количество бомбардировщиков Су-24 тоже могло бы быть носителями, и, с меньшей степенью вероятности, даже штурмовики Су-25.

Хекер также подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас получено Украиной, ограничено. "У них их достаточно, чтобы нанести пару ударов", - сказал он.

Подтверждения заявлений командующего ВВС США в Европе о том, что украинские силы уже используют JDAM-ER, связаны с тем, что уже появились слухи о том, что несколько видеороликов, появившихся в социальных сетях в последние дни, могут демонстрировать случаи применения этого оружия. The War Zone не может проверить, действительно ли показанные клипы показывают удары JDAM-ER, но теперь мы знаем, что это вполне возможно.

Даже небольшое количество JDAM-ER создаст новые проблемы для российских вооруженных сил. Как уже отмечалось в The War Zone, стандартная бомба JDAM представляет собой высокоточное оружие, действующее по принципу "выстрелил-и-забыл", которое самолет может сбросить по неподвижным целям в любую погоду, а затем немедленно развернуться, чтобы увеличить дистанцию ​​между ним и ПВО противника. Наличие инерциальной системы наведения означает, что бомба способна сохранять значительную степень точности, даже если сигнал GPS заглушается или теряется иным образом. А комплект планирования с крыльями на JDAM-ER расширяет дальность применения оружия и помогает еще больше повысить выживаемость носителя.

На круглом столе для СМИ генерал Хекер особо отметил, что JDAM-ER дает украинским силам возможность поражать совершенно новую номенклатуру целей, которые могут быть вне досягаемости имевшегося у Украины оружия воздушного базирования и наземных систем, включая поставленные США подвижные ракетные комплексы HIMARS и поставленные другими странами варианты и модификации реактивной системы залпового огня M270 MLRS.

HIMARS и MLRS являются одними из самых дальнобойных высокоточных ударных вооружений Украины, но максимальная дальность их ракет составляет около 43 миль (80 км). Кроме того, они несут боевые части весом всего 200 фунтов (90 кг). Полученные Украиной бомбы JDAM-ER потенциально могут быть боеприпасами калибра до 2000 фунтов (908 кг), обеспечивая гораздо большую разрушительную способность и резко расширяя номенклатуру целей, которые они могут гарантированно уничтожить.

Командующий ВВС США в Европе признал, что условия, с которыми в настоящее время сталкиваются ВВС Украины, могут помешать использованию возможностей JDAM-ER в полной мере.

"Я не хочу вдаваться в детали тактики... но очевидно, что малая высота, на которой вы находитесь, чтобы избежать обнаружения зенитными управляемыми ракетами", влияет дальность полета бомбы, объяснил генерал Хекер. - "Это определенная тактика, когда вы можете лететь на малой высоте и совершать определенные действия… и затем вернуться".

В прошлом War Zone отмечала, что украинские летчики все еще могут достигать значительной части увеличенной дальности, которую позволяет JDAM-ER, сбрасывая бомбу с кабрирования. Это позволило бы самолету-носителю оставаться на малых высотах, помогая скрыть его от средств ПВО противника на протяжении большей части боевого вылета, как описал генерал Хекер.

В любом случае, у украинских сил теперь есть средства для того, чтобы с использованием JDAM-ER подвергнуть угрозе новые группы целей, включая мосты, крупные сооружения, рассредоточенные огневые точки ПВО и высокозащищенные укрепления, - и, возможно, ВСУ уже делают это.

Видео учебно-боевого применения авиационных морских мин GBU-62(V)1/B Quickstrike-ER, оснащенных комплектами JDAM-ER (2019 год):

Видео от 6 марта якобы применения управляемой авиационной бомбы JDAM-ER на Украине: