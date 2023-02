Как сообщило информационное агентство "Bloomberg" в материале Anthony Capaccio "US Is Giving Ukraine a Long-Range GPS-Guided Bomb That Can Hit Targets Miles Away" ("США передают Украине дальнобойную бомбу с GPS-наведением, которая может поражать цели за много миль"), со ссылкой на представителей американской оборонной промышленности, США поставят Украине дальнобойные управляемые авиационные бомбы JDAM-ER с GPS-наведением производства корпорации Boeing, которые способны поражать цели на расстоянии 45 миль (72 км).

Опытный образец американской управляемой авиационной бомбы Boeing GBU-38 калибра 500 фунтов в исполнении JDAM-ER с модулем планирования и наведения Diamondback, 2011 год (с) Carlo Kopp

Пентагон официально не признал, что поставляет Украине модифицированную версию управляемой авиационной бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) производства Boeing, заявив только, что он поставит "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках пакета военной помощи на 1,85 млрд долл, о котором было объявлено 21 декабря 2022 года. Но два человека, знакомые с этим вопросом, подтвердили поставку JDAM повышенной дальности, известной как JDAM-ER. Они просили сохранить анонимность, поэтому подробности не сообщаются.

Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпасы, сославшись на оперативную безопасность. Комплекты бомб JDAM используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран.

Комплект JDAM-ER может устанавливаться на неуправляемые бомбы калибром от 500 до 2000 фунтов. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 45 миль (до 72 км), что втрое больше дальности оригинальной бомбы JDAM. Бомба JDAM-ER повышенной дальности была разработана в сотрудничестве с ВВС Австралии.

Комплекты планирования и наведения JDAM-ER увеличенной дальности "значительно повышают точность поражения с использованием имеющихся запасов бомб", - сказала специалист по авиационным системам и президент IRIS Independent Research Ребекка Грант. "Держу пари, что это одно из предложений по ускоренным поставкам [Украине], выдвинутых заместителем министра обороны США по закупкам Уильямом ЛаПланте", - сказала она.

По словам Грант, комплекты JDAM-ER повышенной дальности могут быть использованы "для атаки русских передовых позиций или районов их второго эшелона на Украине". - "Следите за применением ударных средств, включая JDAM-ER, всякий раз, когда Украина захочет продвигаться вперед".

20 января корпорация Boeing получила контракт ВВС США на сумму 40,5 млн долл в рамках существующего контракта на производство JDAM. Работы должны быть завершены к 30 июня. Контракт указывает на то, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен смогут программировать и сбрасывать бомбы JDAM-ER.

JDAM-ER с увеличенной дальностью полета дополняет разработанную Boeing новую ракету GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) с малогабаритной управляемой бомбой SDB (Small Diameter Bomb) в качестве боевой части, продемонстрировавшую дальность полета 81 милю (130 км), среди новых видов вооружения, о поставках которых Украине Пентагон объявил в этом месяце.