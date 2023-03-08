Министр обороны РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

ЦАМТО, 7 марта. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 7 марта состоялось тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая совещание, министр обороны проинформировал участников о ситуации на линии боевого соприкосновения Вооруженных Сил России и украинских формирований.

Как сообщил генерал армии Сергей Шойгу, в результате наступательных действий российских войск на Донецком и Купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.

Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ.

"В рамках американской стратегии "сломить Россию силой оружия" западные страны наращивают поставки вооружения и военной техники на Украину, расширяют программы обучения личного состава украинской армии", – проинформировал глава военного ведомства.

Вместе с тем, как отметил Сергей Шойгу, поддержка странами НАТО киевского режима не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост потерь среди личного состава ВСУ.

Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тыс. военнослужащих.

В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями в угоду западным кураторам.

"В свою очередь, для нас приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей, – отметил министр обороны. – Продолжим выполнение задач в рамках специальной военной операции".

***

Переходя к тематической повестке селекторного совещания, Сергей Шойгу предложил рассмотреть ход строительства большой подводной лодки "Кронштадт", которая войдет в состав Северного флота.

Корабль планируется оснастить крылатыми ракетами "Калибр", новейшими радиолокационными, гидроакустическими, навигационными комплексами и системами. Это в значительной мере повысит его боевую эффективность.

Следующий вопрос, вынесенный на повестку дня, – комплектование первых курсов вузов Минобороны. Сегодня в учебных заведениях военного ведомства осуществляется подготовка по 280 специальностям.

Как показывает практика, наибольшей популярностью у молодежи пользуются такие профессии, как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Возрос интерес к инженерным специальностям, связанным с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники.

Рейтинг наиболее востребованных учебных заведений традиционно возглавляют летные училища, командные вузы Сухопутных войск и Рязанское воздушно-десантное училище.

Поэтапное увеличение численности Вооруженных Сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров.

"В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 тыс. мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, особое внимание будет уделено детям военнослужащих-участников специальной военной операции, воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Они пройдут профессиональный отбор на базе своих учебных заведений еще до сдачи ЕГЭ и получения аттестатов.

В завершение тематической части селекторного совещания были рассмотрены итоги изобретательской и рационализаторской работы в Вооруженных Силах в первом квартале.

Как отметил министр обороны, на текущий момент в научно-техническое творчество вовлечено около 3 тыс. человек, что на 18% превышает аналогичный показатель за прошлый год.

Основной прирост обеспечен за счет экипажей танков, самоходных артиллерийских установок и боевых машин, а также инженеров и разведчиков, участвующих в специальной военной операции.

Изобретения и рационализаторские предложения активно внедряются в процесс обучения и повседневную деятельность войск.

Отдельные разработки, направленные на повышение защиты личного состава, эффективности эксплуатации вооружения и техники, уже используются в районах спецоперации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.