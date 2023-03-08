Войти
Lenta.ru

Корвет «Стерегущий» получит комплексы «Калибр» и «Полимент-Редут»

139
0
0
Головной корвет проекта 20380 "Стерегущий".
Головной корвет проекта 20380 "Стерегущий".
Источник изображения: Игорь Зарембо \ РИА Новости

Многоцелевой корвет «Стерегущий» проекта 20380 получит новый комплекс «Калибр-НК» с крылатыми ракетами и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут» в ходе глубокой модернизации на Кронштадтском морском заводе (КМЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Корвет "Стерегущий" поступил на Кронштадтский морской завод для проведения глубокого ремонта и модернизации, в ходе которых корабль обновит ударный ракетный комплекс и главную энергетическую установку», — сказал собеседник агентства.

По его словам, вместо комплекса «Уран» с ракетами Х-35У корвет получит «Калибр-НК», а зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик-М» заменят ЗРК «Полимент-Редут» с 16 пусковыми ячейками.

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

«Стерегущий» передали Балтийскому флоту в 2007 году. Корветы проекта 20380 предназначены для борьбы с надводными кораблями и подлодками противника, артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования.

Ранее источник ТАСС в кораблестроительной отрасли сообщил, что корвет «Резкий» проекта 20380 войдет в состав Тихоокеанского флота России в мае. Корвет построен на Амурском судостроительном заводе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Х-35
Компании
АСЗ
КМЗ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Калибр КР
ТОФ
Похожие новости
17.08.2021
Тишина — океану: на Дальнем Востоке заложат два корвета
29.01.2021
«Резкий» маневр: завершается строительство «всевидящего» корвета
01.10.2019
Россия начинает возрождение полноценного океанского флота
05.07.2017
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
14.04.2016
Корвет «Резкий» с «Калибрами» на борту заложат на Амурском судостроительном заводе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 01:57
  • 45960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 22:42
  • 5
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 22:33
  • 1
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.03 21:53
  • 2
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 12:30
  • 0
Польская «мышеловка» или как проводится полонизация украинцев
  • 07.03 12:24
  • 28
Сухопутный линкор.
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)