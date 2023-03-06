Названы сроки вхождения «Резкого» в состав Тихоокеанского флота

Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022.

Корвет «Резкий» войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) России в мае. Сроки вхождения корабля в состав ТОФ назвал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли.

Агентство напоминает, что многоцелевой корвет проекта 20380 построен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОАК).

«Приемка корабля "Резкий" государственной комиссией и его передача Тихоокеанскому флоту запланирована на последние дни мая этого года», — сказал собеседник, добавив, что в настоящее время корабль проходит очередной этап сдаточных испытаний.

В январе в пресс-службе ТОФ сообщили, что «Резкий» испытал противолодочное вооружение, завершив очередной этап государственных ходовых испытаний в заливе Петра Великого в Приморье.

В декабре 2022 года ОАК сообщила о начале государственных испытаний корвета.