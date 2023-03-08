Войти
ТАСС

Шойгу: в 2023 году планируется набрать около 18 тыс. курсантов и слушателей в военные вузы

141
0
0
Курсанты
Курсанты.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Это связано с увеличением численности Вооруженных сил России, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Необходимо набрать около 18 тыс. курсантов и слушателей в военные вузы в этом году, это связано с увеличением численности Вооруженных сил (ВС) России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"Поэтапное увеличение численности вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров. В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 тыс. мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов", - сказал глава военного ведомства.

Шойгу также уточнил, что в учебных заведениях министерства обороны идет подготовка по 280 специальностям. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.01.2023
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
24.01.2022
В Министерстве обороны прошел очередной Единый день приемки военной продукции
26.04.2021
Запад в ответ на учения в Крыму может усилить военное присутствие в регионе Черного моря и Балтики - академик Арбатов
26.04.2021
Минобороны начало возвращать из Крыма участвовавшие в учениях войска
04.09.2018
Маневры "Восток-2018": чего так испугались на Западе
26.04.2017
Шойгу: РФ надеется, что Монголия повысит свой статус в ШОС
05.10.2016
Маршальский замысел
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.03 01:57
  • 45960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.03 01:40
  • 27
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.03 22:42
  • 5
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 07.03 22:33
  • 1
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.03 21:53
  • 2
Балицкий предположил мирный переход Запорожья, Николаева и Одессы к России
  • 07.03 21:53
  • 2
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 07.03 21:50
  • 2
Дмитрий Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
  • 07.03 21:48
  • 3
Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО
  • 07.03 18:01
  • 3
С транспортных самолётов ВВС США удаляются бортовые номера и идентификационные коды
  • 07.03 12:38
  • 32
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 07.03 12:30
  • 0
Польская «мышеловка» или как проводится полонизация украинцев
  • 07.03 12:24
  • 28
Сухопутный линкор.
  • 07.03 11:05
  • 7
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 07.03 10:20
  • 1
"Калашников" создает систему управления огнем из стрелкового оружия
  • 07.03 09:57
  • 2
Новый китайский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (H-11)