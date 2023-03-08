Шойгу: в 2023 году планируется набрать около 18 тыс. курсантов и слушателей в военные вузы

Это связано с увеличением численности Вооруженных сил России, отметил глава Минобороны

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Необходимо набрать около 18 тыс. курсантов и слушателей в военные вузы в этом году, это связано с увеличением численности Вооруженных сил (ВС) России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

"Поэтапное увеличение численности вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров. В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 тыс. мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов", - сказал глава военного ведомства.

Шойгу также уточнил, что в учебных заведениях министерства обороны идет подготовка по 280 специальностям.