В Кремле заявили, что относятся с большим вниманием к позиции Китая по Украине

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением МИД КНР о том, что кризисом на Украине руководит невидимая рука

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Москва внимательно относится ко всем соображениям, которые высказывает Пекин насчет ситуации на Украине, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая большая, гигантская, мощная и авторитетная страна, как Китай, не может не иметь своего голоса о тех проблемах, которые стоят высоко в мировой повестке дня. Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина от наших коллег", - отметил он, говоря о китайском плане урегулирования на Украине.

При этом пресс-секретарь президента РФ не согласился с мнением МИД КНР о том, что кризисом на Украине руководит невидимая рука. По словам Пескова, "это видимая рука США, Вашингтон не хочет завершения этой войны"

"Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами", - сказал Песков журналистам на брифинге, комментируя высказывание главы МИД КНР. При этом представитель Кремля сразу оговорился, что это несогласие носит оттенок шутки. "Шутка знаете в чем? Потому что это рука не невидимая, эта рука видимая. Это рука Соединенных Штатов Америки, это рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и сделает все для продолжения этой войны. Это и есть видимая рука", - заявил он.

7 марта на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что усилия, направленные на содействие проведению переговоров между Россией и Украиной, потерпели поражение. По его словам, "невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации и пытается использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах".