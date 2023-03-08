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ЦАМТО

AP: конфликт на Украине способствовал росту спроса на надувные макеты различных систем вооружения

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Надувные макеты военной техники
Надувные макеты военной техники появятся на вооружении российской армии.
Источник изображения: НПП "Русбал"

ЦАМТО, 7 марта. Конфликт на Украине привел к росту спроса на надувные макеты различных систем вооружения.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чешского производителя надувных макетов систем вооружения Inflatech.

"Война на Украине вызвала всплеск спроса... на надувные макеты вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных целей", – говорится в публикации.

Отмечается, что Inflatech производит надувные версии танков, БТР, самолетов, гаубиц, а также РСЗО HIMARS.

Агентство АП отмечает, что гендиректор компании не подтвердил, что ее продукция используется украинскими войсками.

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Страны
Украина
Продукция
HIMARS
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