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Военный аналитик оценил отечественный аналог HIMARS

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Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С»
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», которая считается отечественным аналогом американской РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), не уступает американской системе, но она не является панацеей. Возможности «Торнадо-С» оценил военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с News.ru.

По его словам, ракета российской системы сможет поражать цели на расстоянии до 100 километров.

«И этот боеприпас, несомненно, повысит боеспособность наших подразделений. Но тут надо учитывать, что [аналог] HIMARS и наш снаряд, это не панацея. И нам надо закупать в войска целый комплекс вооружений, при слаженной работе которых и начнут появляться ощутимые результаты», — сказал аналитик.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что российская делегация представила на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби блок системы управления высокоточного реактивного снаряда, который применяют в составе РСЗО «Торнадо-С». Блок получил автономную инерциальную систему наведения и систему наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS.

В феврале в «Ростехе» рассказали, что предприятия госкорпорации нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также РСЗО «Торнадо-С».

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ОАЭ
Россия
США
Продукция
HIMARS
Торнадо-С
Проекты
ГЛОНАСС
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