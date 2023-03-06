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В России представили ответ HIMARS

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Модель боевой машины РСЗО "Торнадо-С"
Модель боевой машины РСЗО "Торнадо-С".
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

Российская делегация представила на полях выставки оборонной промышленности IDEX-2023 в Абу-Даби ответ американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS — ее отечественный аналог. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Директор по внешнеэкономической деятельности НПО «Сплав» Максим Каспаров уточнил, что речь идет о так называемом блоке системы управления высокоточного реактивного снаряда, который применяется в составе комплекса «Торнадо-С». В основу блока включена автономная инерциальная система наведения и система наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS, что существенно увеличивает точность данного вооружения.

«Продавая такие системы, мы укрепляем свою позицию на мировом рынке вооружений и всегда имеем в виду, что у нас в кармане есть более продвинутые и эффективные системы», — заключил Каспаров.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Воздушно-космические силы России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. По его словам, данные бомбы были задействованы при атаке укрепрайонов Вооруженных сил Украины близ Авдеевки.

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