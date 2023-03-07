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ЦАМТО

Глава Минобороны Ирана Аштияни: Тегеран прорабатывает вопрос о закупке истребителей Су-35

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Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35С
Российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Су-35С.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / DMITRIY PICHUGIN / mil.ru

ЦАМТО, 6 марта. Вопрос о закупке Ираном российских истребителей Су-35 находится в стадии проработки. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны страны Мохаммад-Реза Караи Аштияни.

"Что касается закупки Су-35 из России, то этот вопрос находится в стадии проработки и истребители еще не получены", – приводит агентство Tasnim слова К.Аштияни.

Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Шахрияр Хейдари в середине января заявлял, что Иран получит истребители Су-35 вскоре после 21 марта, напоминает агентство.

К.Аштияни также заявил, что Иран пока не нуждается в российской ЗРС С-400, так как располагает своей отечественной разработкой – ЗРК Bavar-373, отметив, что "при необходимости Тегеран может приобрести любое вооружение".

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Страны
Иран
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
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