Фон дер Ляйен: у ЕС нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России

Глава ЕК заявила, что "нужно каждый день следить за ситуацией"

БЕРЛИН, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз пока не располагает доказательствами того, что Китай может поставлять оружие России. Об этом заявила в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией", - сказала она. Коснувшись возможности введения санкций против Пекина, если он будет оказывать военную помощь Москве, фон дер Ляйен отметила, что "это гипотетический вопрос, на который можно будет ответить только в том случае, если это станет реальностью".

Председатель ЕК в воскресенье в качестве почетного гостя приняла участие в выездном заседании правительства ФРГ, которое прошло в резиденции Мезеберг под Берлином.

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такого варианта. Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружениях. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила о неприемлемости угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России".