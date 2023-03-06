Шольц заявил, что поставки оружия России привели бы к "последствиям" для Китая

По словам канцлера ФРГ, страны Запада ясно дают понять, что "этого не должно произойти"

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что поставки вооружений Китаем в Россию повлекли бы за собой последствия для Пекина. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала CNN, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Мы просим их не поставлять вооружения России", - отметил он, говоря о китайских властях. "Я думаю, это имело бы последствия, - ответил он на вопрос о возможности введения санкций против Китая в случае поставок КНР вооружений России. - Но мы сейчас на том этапе, когда мы ясно даем понять, что этого не должно произойти. И я настроен сравнительно оптимистично относительно того, что наш запрос будет успешным в данном случае. Но нам нужно наблюдать и быть очень, очень осторожными".

18 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Китай "серьезно рассматривает возможность предоставления летальной помощи России". Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в свою очередь заявил, что американские военные не фиксировали передачи вооружений Китаем России, однако в его ведомстве полагают, что Пекин не исключает такой вариант действий. Он пояснил, что речь идет о боеприпасах и вооружении. Позже официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что китайские власти не приемлют угроз и давления США на российско-китайские отношения в контексте якобы "оказания Китаем военной помощи России".