В Пентагоне всерьёз задумались о заправке самолётов топливом на основе переработки углекислого газа

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В Пентагоне всерьёз задумались о заправке самолётов топливом на основе переработанного углекислого газа. Об это сообщили в подразделении оборонных инноваций (DIU), созданном при Минобороны США.

В DIU заключили контракт с американской инжиниринговой компанией Air Co. на общую сумму в 65 млн долларов (почти 5 млрд рублей) для реализации проекта SynCE по конвертации CO2 в синтетическое горючее, предусматривающего создание двигателя на, как утверждается, экологически чистом топливе.

Стоит отметить, что данный вид горючего позволит существенно снизить выбросы парникового газа, а также уменьшить зависимость от импорта энергоносителей.

Американское оборонное ведомство выделяет немало денежных средств на новые виды топлива, потратив только за прошлый год на эти цели свыше 11 млрд$ (более 830 млрд рублей).

Помимо пользы, которую несёт это устойчивое авиационное топливо, наша технология нацелена на повышение его доступности для наших партнёров

– отметил главный технический директор Air Company Стаффорд Шихэн.

Основная же цель проекта – предоставить возможность американским военным производить синтетическое топливо непосредственно на авиационных базах или же в районе расположения действующих подразделений. Преимущество заключается и в том, что его не нужно использовать совместно с горючими ископаемыми.