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ТАСС

Трамп полагает, что за 10 минут убедил бы руководство ЕС увеличить помощь Киеву

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: AP Photo/ Jacquelyn Martin

Бывший американский президент отметил, что США сейчас находятся в самом опасном положении, в каком когда-либо были из-за риска применения ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что в случае повторной победы на президентских выборах смог бы за 10 минут убедить руководителей стран - членов Евросоюза увеличить помощь Украине.

"Европа должна начать тратить деньги. Мы выделили примерно $140 млрд, а они - около $15-16 млрд", - сказал политик журналистам в субботу на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона. "Это старая история, будь то торговля с Европой или все <...>, что мы делаем в НАТО", - добавил он. По мнению Трампа, в других государствах США называют "глупой страной".

"Мы обеспечиваем защиту во всей этой ситуации, а она затрагивает Европу больше, чем нас. Германия не платит свою долю. Другие страны не платят свою долю, а Соединенные Штаты несут всю нагрузку. Это неправильно", - полагает республиканец.

"Вы знаете, можно встретиться со всеми остальными лидерами, я знаю их всех или большую часть. За 10 минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно. Но они не платят. Платим мы. И это несправедливо", - подчеркнул Трамп.

Коснувшись ситуации вокруг Украины, он отметил: "Я считаю, что сегодня наша страна в самом опасном положении, в каком когда-либо была. Я не думаю, что нам когда-либо грозила более серьезная опасность". По мнению бывшего президента, это главным образом обусловлено риском применения ядерного оружия. "Я думаю, что мир оказался в самом опасном положении", - добавил он. "Для нас это может закончиться третьей мировой войной", - полагает Трамп. 

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Ядерный щит
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