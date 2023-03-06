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Военное обозрение

Двигатель nForcer FM 175D должен решить проблемы нехватки энергии для корабельных систем ВМС США

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Источник изображения: topwar.ru

В 2019 году командование американских ВМС разработало «Дорожную карту развития технологий в области военно-морских сил и энергетических систем». В ней изложена стратегия модернизации корабельных энергетических установок в соответствии с меняющимся характером морской войны.

Об одной из разработок в рамках данной программы рассказывает обозреватель американского журнала National Defense Джош Лакенбо.

Она была создана компанией Fairbanks Morse Defense. Она объявила в январе о запуске в производство дизельного корабельного двигателя nForcer FM 175D. Как сообщил генеральный директор компании Джордж Уиттиер, он отличается высокой экономией топлива и обеспечивает большую мощность, чем любой подобный двигатель такого же размера.

Компактная конструкция данной силовой установки позволит Военно-морским силам США легко заменять на нее двигатели, которыми корабли оснащены сейчас. Это сразу же даст кораблю от 10 до 25 процентов увеличения мощности энергетической установки. Таким образом, двигатель nForcer FM 175D должен решить проблемы нехватки энергии для корабельных систем ВМС США.

Это огромная выгода. Вы получите еще пару мегаватт доступной мощности

- утверждает Уиттиер.

По его мнению, увеличение мощности энергетических систем корабля позволит задействовать ее для питания новых современных боевых систем, как существующих, так и перспективных, которые появятся в ближайшие десятилетия.

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США
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