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Вооруженные силы Российской Федерации используют максимально опасную для украинских формирований тактику. Об этом рассказал в интервью изданию Parlamentní listy бывший начальник военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.

По утверждению военного эксперта, российская армия посредством непрекращающихся артиллерийских обстрелов заставляет украинские формирования, во-первых, нести максимальные потери, а во-вторых, постоянно находиться в напряжении и расходовать свои боеприпасы.

Запад передает военную технику ВСУ с большим опозданием. Покрыть все потребности украинских формирований в вооружении и боеприпасах западные страны также не могут. У них просто нет такого количества снарядов и патронов, которое требуется украинской армии для ежедневных боев, подчеркнул чешский генерал.

Бывший начальник чешской военной разведки заявил, что в стратегическом отношении киевский режим уже проиграл в вооруженном конфликте с Россией. Интересно, что ранее генерал рассказывал об ограниченности возможностей и запасов западных государств в плане поддержки киевского режима вооружениями и боеприпасами.

Подобные заявления зарубежных военных экспертов явно идут вразрез с амбициозными выступлениями президента Украины Владимира Зеленского и его ближайших соратников. Но зато они как раз и объясняют постоянные промедления Запада с поставкой оружия, в том числе историю с обещанными Украине танками, которые, как оказалось, в большинстве своем сразу передать невозможно.