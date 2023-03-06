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Военное обозрение

В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание The New York Times опубликовало материал, который в очередной раз говорит о странностях подхода к подготовке операций противником. В материале автор скрупулёзно рассказывает о деталях подготовки контрнаступления ВСУ.

Напомним, что не так давно на «Военном обозрении» со ссылкой на канал «Изнанка военки» выходил материал, где отмечалось, что украинские анонсы контрнаступления на тех или иных участках фронта в итоге не оказываются дезинформацией: «Не нужны Рихарды Зорге и Кембриджские пятёрки – противник сам подробно рассказывает о том, где и когда примерно будет наступать». В качестве примера приводились анонсы и последующие атаки ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях.

И вот, в издании NYT вышла статья, где рассказывает об отработке военнослужащими ВСУ на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления. Речь идёт о территории американских военных баз, где проходят боевое слаживание несколько тысяч мобилизованных украинских военнослужащих.

Вариант первый – контрнаступление на северо-востоке и востоке – в направлении Луганска и Донецка. Очевидно, с попыткой прорыва линии обороны ВС РФ на участке Сватово-Кременная.

Вариант второй – удар в Запорожской области с целью перерезания сухопутного коридора России на Крымский полуостров.

Откровения западных журналистов с военной точкой зрения могут показаться попыткой продвинуть дезинформацию. Но, как уже было отмечено, обычно противник сам анонсирует направления своих предполагаемых атак и именно на этих направлениях атакующие действия и предпринимает.

И снова хотелось бы надеяться на то, что наше командование успело изучить такие информационные тенденции со стороны противника с принятием соответствующих мер.

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Страны
Германия
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
06.03.2023 02:22
,,Иду на Вы!" Прям как Святослав поступают. И ведь против нашей армии получается, по крайней мере пока...
0
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