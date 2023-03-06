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Военное обозрение

Эксперты оценили масштабы угрозы захвата Украиной или странами НАТО арсенала боеприпасов в Приднестровье

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Источник изображения: topwar.ru

По мнению военных экспертов, возможный захват украинской армией военных складов с боеприпасами на территории Приднестровской Молдавской республики может представлять серьезную опасность для России.

Находящийся в непосредственной близости от украинской границы в приднестровском селе Колбасна склад боеприпасов является одним из крупнейших в Европе. На территории ПМР находится оперативная группа российских войск, которая является преемницей 14-й общевойсковой армии, после распада Советского Союза переведенная под российскую юрисдикцию.

Как сообщает РИА Новости, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что армии стран, входящих в военный блок НАТО, могут быть заинтересованы в получении контроля над хранящимися в Колбасне боеприпасами.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", военный эксперт подчеркнул, что в условиях, при которых западные запасы боеприпасов близки к полному исчерпанию, склады в Приднестровье могут стать одной из приоритетных целей для НАТО. Ради того, чтобы получить их, НАТО может пойти на провокации, направленные на создание для России еще одного очага напряженности.

По мнению Клинцевича, Молдавия обладает слишком слабой армией для того, чтобы осуществить агрессию против непризнанной республики, однако в этой операции могут быть задействованы румынские или американские военнослужащие.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в свою очередь предположил, что хранящиеся на складе в Колбасне боеприпасы в настоящее время уже могут быть непригодными для использования, однако это не исключает опасность от их захвата боевиками киевского режима.

Боеприпасы, у которых истекают сроки хранения, нельзя транспортировать в другое место - их необходимо утилизировать на месте. Если они попадут в руки украинских военнослужащих, там все может взорваться.

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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