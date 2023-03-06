Опубликованы кадры, снятые неизвестным дроном на территории военного аэродрома в Белоруссии

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Белорусскими проукраинскими активистами, называющими себя «партизанами», были опубликованы кадры, снятые неизвестным дроном на территории военного аэродрома Мачулищи в Белоруссии, неподалеку от Минска. Он летел в сторону находившегося на стоянке российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У.

На видео можно наблюдать, как беспилотник приближается к воздушному судну, садится на его «тарелку», представляющую собой антенну РЛС, и вскоре улетает. Ранее демонстрировался укороченный вариант этого «фильма», который демонстрировал момент подлета дрона, якобы уничтожившего самолет-разведчик.

Комментируя полное видео, автор статьи в британской газете Daily Mail назвал беспилотник-нарушитель «купленным в магазине», что, возможно, недалеко от истины. И хотя на кадрах было явно видно, как дрон улетает, не причинив вреда российскому самолету, в статье утверждается, что А-50 все же взорвали, но несколько позже. В результате якобы был причинен ущерб центральной и передней частям фюзеляжа, а также антенне. При этом британский автор затрудняется утверждать, участвовал ли в атаке тот самый дрон, либо ее осуществляли другие беспилотники.

Собственно, подобное абсурдное утверждение даже не пришлось опровергать, так как «взорванный» А-50 был вчера замечен за выполнением важной миссии. Он сопровождал белорусский «борт №1», на котором президент РБ Александр Лукашенко возвратился на Родину после посещения Китая.