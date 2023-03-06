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ТАСС

Премьер Испании рассчитывает, что ЕС договорится по совместным закупкам оружия для Киева

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21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве
21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Педро Санчес надеется ускорить доставку вооружений

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес рассчитывает, что ЕС сможет договориться по вопросу совместных закупок боеприпасов для Украины. Соответствующее мнение он выразил в пятницу на пресс-конференции.

"У нас будет повод на следующих неделях [на заседании] Европейского совета, <...> мы надеемся достичь этого соглашения по совместным закупкам странами - членами [ЕС] боеприпасов, артиллерии", - отметил премьер. По его словам, цель состоит в том, чтобы ускорить доставку вооружений Киеву.

20 февраля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил по итогам встречи со своими европейскими коллегами о том, что никто из министров иностранных дел стран ЕС не высказался против возможности совместной закупки оружия для Украины. 

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Страны
Испания
Украина
Проекты
Евросоюз
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