Премьер Испании рассчитывает, что ЕС договорится по совместным закупкам оружия для Киева

21 апреля 2022 года. Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

Педро Санчес надеется ускорить доставку вооружений

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес рассчитывает, что ЕС сможет договориться по вопросу совместных закупок боеприпасов для Украины. Соответствующее мнение он выразил в пятницу на пресс-конференции.

"У нас будет повод на следующих неделях [на заседании] Европейского совета, <...> мы надеемся достичь этого соглашения по совместным закупкам странами - членами [ЕС] боеприпасов, артиллерии", - отметил премьер. По его словам, цель состоит в том, чтобы ускорить доставку вооружений Киеву.

20 февраля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил по итогам встречи со своими европейскими коллегами о том, что никто из министров иностранных дел стран ЕС не высказался против возможности совместной закупки оружия для Украины.