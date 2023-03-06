Глава Минобороны Украины заявил, что Запад рано или поздно поставит Киеву истребители

Алексей Резников также напомнил, что сначала Германия не хотела передавать Украине основные боевые танки

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что рано или поздно западные страны все-таки поставят Киеву истребители.

"Я думаю, что это снова будет своего рода коалиция [по поставкам истребителей], у нас будет основной самолет и другие типы", - отметил Резников в пятницу в интервью газете Bild. "Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна "главная птица". И это будет зависеть от того, какой из них [истребителей] будет лучшим для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для технического обслуживания", - продолжил украинский министр.

Комментируя позицию властей ФРГ, заключающуюся в том, что Германия не рассматривает вопрос поставки истребителей Украине, Резников напомнил, что сначала Берлин не хотел передавать Киеву и основные боевые танки. "Теперь в моей стране есть [танки] Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии", - констатировал глава Минобороны Украины, добавив, что среди танков, поставленных Западом Киеву, главными стали Leopard. "Но у нас есть и [британские] Challenger, [американские] Abrams, легкие танки из Франции. Но основной боевой танк - Leopard", - заключил он.

31 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Киеву истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Украине предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет изучен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр обороны Борис Писториус и глава МИД Анналена Бербок неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.