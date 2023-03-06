Американская компания получила от Пентагона контракт на создание группы спутников для слежения за гиперзвуковыми ракетами

Источник изображения: topwar.ru

В США начинается работа над созданием специальной низкоорбитальной группы спутников. Им предстоит следить за пусками гиперзвуковых ракет России и Китая. Об этом сообщает компания Raytheon Technologies, которая и получила соответствующий заказ от Агентства космического развития (SDA) США.

Контракт оценивается в более чем 250 млн долларов. Создаваемую группировку спутников планируется включить в архитектуру Proliferated Warfighter Министерства обороны США. На группировку спутников военные возлагают большие надежды.

В компании Raytheon Technologies утверждают, что спутники позволят американским вооруженным силам отслеживать угрозы, исходящие от гиперзвуковых ракет.

Отметим, что США испытывают большое беспокойство по поводу отставания от России и Китая в плане развития гиперзвуковых ракет. 1 марта президент США Джо Байден дал поручение расширить производство компонентов для гиперзвуковых ракет, а 30 января Пентагон отчитался об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты разработки компании Lockheed Martin. Правда, пока это лишь разработки, а о производстве таких ракет говорить преждевременно.

В отличие от США, и Россия, и даже Китай к настоящему времени уже обладают соответствующими гиперзвуковыми ракетами, а Пентагон так и не может организовать завершение работ над созданием американского гиперзвукового оружия. Следовательно, пока Вашингтону остается лишь заботиться о создании систем, оповещающих о применении гиперзвукового оружия потенциальными противниками.