Южная Корея представила модернизированный танк K2 в ОАЭ

Южнокорейская компания Hyundai Rotem представила модернизированную версию танка K2 Black Panther для Ближнего Востока на выставке вооружений International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023, которая проходила с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом пишет Army Recognition.

На выставке показали макет танка K2ME (Middle East), который позиционируют как экспортную версию K2 для ближневосточных стран. Отмечается, что машина получила динамическую защиту. Также танк оснащен системой кондиционирования воздуха и комплексом активной защиты.

В арсенал K2ME входит гладкоствольное орудие калибра 120 миллиметров с автоматом заряжания и два пулемета. Танк, который весит около 60 тонн, получил дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил.

В сентябре 2022 года издание Popular Mechanics писало, что поставки новых танков в Польшу превратят ее в «танковую сверхдержаву». Варшава получит почти 1300 танков K2 и M1 Abrams.

В декабре 2021 года американское издание 19FortyFive включило танки Leopard 2, M1 Abrams и K2 Black Panther в тройку мощнейших в мире. K2 получил управляемый боеприпас KSTAM-II, способный поражать технику сверху.