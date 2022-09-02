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В США рассказали о превращении Польши в «танковую сверхдержаву»

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Первые полученные Учебным центром сухопутных войск Польши американские танкив M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленные Польше во временное пользование армией США для обучения. Познань, 19.07.2022
Первые полученные Учебным центром сухопутных войск Польши американские танкив M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленные Польше во временное пользование армией США для обучения. Познань, 19.07.2022.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

Польша получит почти 1300 новых танков из США и Южной Кореи. Модернизация сухопутных войск страны может превратить ее в «танковую сверхдержаву», пишет обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

«К 2030-м годам в Польше будет больше танков, чем в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Италии вместе взятых», — отметил он.

На прошлой неделе компания General Dynamics Land Systems объявила о заключении контракта с правительством Польши на поставку 250 танков M1A2 SEP v3 Abrams. Этот контракт стал частью сделки на поставку танков, бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 Hercules, мостоукладчиков M1110, танковых пулеметов и боеприпасов. Первые машины поступят в 1-ю танковую бригаду в 2025 году.

Эта сделка последовала за соглашением между Польшей и Южной Кореей на поставку 980 танков K2 Black Panther, самоходных гаубиц и самолетов. 180 танков K2PL прибудут из Южной Кореи, а 800 машин под названием Wilk выпустят в Польше.

Издание утверждает, что 1280 новых машин заменят устаревшие танки Т-72, PT-91 Twardy и Leoprard 2PL. В арсенале сухопутных сил Польши находится 972 танка.

В августе в публикации Defense News отметили, что Польша рассматривает покупку реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, учитывая темпы выпуска заказанных американских систем M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

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Бельгия
Великобритания
Германия
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Франция
Южная Корея
Продукция
C-130
HIMARS
K2
M1 Abrams
PT-91
Т-72
Компании
General Dynamics
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