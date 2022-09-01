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В США оценили покупку Польшей РСЗО у Южной Кореи

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Корректируемые ракеты производства южнокорейской корпорации Hanwha ракетного комплекса К239 Chunmoo - основная штатная 239-мм ракета Chunmoo i (дальность до 80 км), 400-мм ракета Chunmoo II и 600-мм ракета. Также представлены два типа боевых частей данных
Корректируемые ракеты производства южнокорейской корпорации Hanwha ракетного комплекса К239 Chunmoo - основная штатная 239-мм ракета Chunmoo i (дальность до 80 км), 400-мм ракета Chunmoo II и 600-мм ракета. Также представлены два типа боевых частей данных ракет - фугасная проникающая и осколочно-фугасная.
Источник изображения: bmpd

Польша рассматривает покупку реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo производства южнокорейской компании Hanhwa Group, учитывая темпы выпуска американских систем M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые Варшава заказала у Вашингтона. Об этом пишет Defense News.

Согласно оценке издания, закупка K239 Chunmoo в Южной Корее может пройти быстрее, чем приобретение M142 HIMARS в США.

«Потенциальные закупки могут еще больше повысить зависимость Польши от южнокорейского оружия после того, как ряд недавно подписанных сделок на закупку танков и гаубиц сделал страну крупнейшим оборонным клиентом Сеула в Европе», — говорится в публикации.

Там же напоминается, что за 5,8 миллиарда долларов в Польшу должны быть поставлены 180 танков К2 в период с 2022 по 2025 год и 212 гаубиц в период с 2022 по 2026 год. Ожидается, что к концу года Польша заключит с Южной Кореей контракт на приобретение 48 учебных штурмовиков FA-50.

О том, что Варшава намерена купить у Сеула системы K239 Chunmoo, в августе сообщил министр национальной обороны и вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак.

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Страны
Польша
США
Южная Корея
Продукция
FA-50
HIMARS
K2
Проекты
Военные учения
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