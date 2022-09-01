В США оценили покупку Польшей РСЗО у Южной Кореи

Корректируемые ракеты производства южнокорейской корпорации Hanwha ракетного комплекса К239 Chunmoo - основная штатная 239-мм ракета Chunmoo i (дальность до 80 км), 400-мм ракета Chunmoo II и 600-мм ракета. Также представлены два типа боевых частей данных ракет - фугасная проникающая и осколочно-фугасная.

Польша рассматривает покупку реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo производства южнокорейской компании Hanhwa Group, учитывая темпы выпуска американских систем M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые Варшава заказала у Вашингтона. Об этом пишет Defense News.

Согласно оценке издания, закупка K239 Chunmoo в Южной Корее может пройти быстрее, чем приобретение M142 HIMARS в США.

«Потенциальные закупки могут еще больше повысить зависимость Польши от южнокорейского оружия после того, как ряд недавно подписанных сделок на закупку танков и гаубиц сделал страну крупнейшим оборонным клиентом Сеула в Европе», — говорится в публикации.

Там же напоминается, что за 5,8 миллиарда долларов в Польшу должны быть поставлены 180 танков К2 в период с 2022 по 2025 год и 212 гаубиц в период с 2022 по 2026 год. Ожидается, что к концу года Польша заключит с Южной Кореей контракт на приобретение 48 учебных штурмовиков FA-50.

О том, что Варшава намерена купить у Сеула системы K239 Chunmoo, в августе сообщил министр национальной обороны и вице-премьер правительства Польши Мариуш Блащак.