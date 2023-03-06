Войти
ТАСС

Украинский генерал утверждает, что около 50 тыс. военных ВСУ прошли обучение на Западе

363
0
0
Военнослужащие ВС Украины
Военнослужащие ВС Украины.
Источник изображения: belvpo.com

Виктор Назаров при этом указал на то, что некоторые системы вооружений, поставленные Киеву, "довольно старые и требуют капитального ремонта перед вводом в эксплуатацию"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Украинский генерал Виктор Назаров утверждает, что порядка 50 тыс. военных с Украины в настоящее время прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО.

"Думаю, около 50 тысяч", - сказал Назаров в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel, отвечая на соответствующий вопрос. Издание называет украинского генерала военным советником, консультирующим главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного. "Это те, кто прошел обучение на курсах или принимал участие в совместных учениях. За последние полгода была создана система, при которой наши инструкторы, получившие опыт от западных партнеров, обучают больше солдат", - добавил он. В то же время Назаров заявил, что украинские военные, как показывает практика, осваивают навыки обращения с различными типами вооружений "в относительно короткие сроки".

Вместе с тем он подчеркнул, что некоторые системы вооружений, поставленные Киеву, "довольно старые и требуют капитального ремонта перед вводом в эксплуатацию". "Иногда техническая документация отсутствует, или ее еще предстоит перевести. Наши солдаты должны научиться ремонтировать и обслуживать [технику]. Высокотехнологичное оружие, такое как германские [САУ] Panzerhaubitze 2000 и польская артиллерийская установка Krab, нуждаются в ремонте на заводах", - констатировал украинский генерал.

Отвечая на вопрос о количестве боеприпасов, которыми располагает Киев, Назаров указал, что "это самый сложный пункт". "Боеприпасы у наших западных партнеров эффективны и мощны, но их количество намного меньше наших потребностей", - сказал он. "Поэтому русские имеют преимущество в огневой мощи в таких районах, как Бахмут (украинское название Артемовска - прим. ТАСС). Западная пресса сообщила, что в США ежемесячно производится 14 тыс. 155-мм снарядов. Теперь производство должно быть увеличено до 90 тыс.", - резюмировал Назаров, уточнив, что 14 тыс. снарядов - это "столько, сколько Киев расходует за три дня".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия обучила с начала специальной военной операции РФ свыше 3 тыс. украинских военных, в ближайшее время подготовку в ФРГ пройдут еще более 1 тыс. солдат с Украины. Тесно согласовывая инициативы по их обучению с США и Великобританией, по его словам, "Германия тем самым становится центральной площадкой для подготовки украинских военных в Европе". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
10.11.2021
Как сохранить статус? Россия в мировом порядке после окончания холодной войны
29.06.2021
"Бонус для Украины от НАТО": в Черном море начались учения Sea Breeze 2021
19.04.2021
"Дело рук НАТО": что началось у российских границ
29.06.2020
The National Interest (США): больше друзей, больше войн
27.02.2020
Polskie Radio (Польша): враг не должен даже помыслить, что может одержать победу
20.06.2016
Угар сабли
01.07.2014
Работа над прикрытием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 17:25
  • 2
В зоне СВО отмечено появление большого количества МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М
  • 06.03 17:20
  • 2
Сербия заявила, что направила Украине все необходимое для восстановления энергосетей
  • 06.03 17:09
  • 45903
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:21
  • 2
«Изделие 305» изменит принцип ведения боевых действий
  • 06.03 12:11
  • 2
На Украине хотят построить бетонные укрепления для защиты электроподстанций
  • 06.03 11:53
  • 1
Министр ВВС США: Разработка истребителя шестого поколения – приоритетная задача
  • 06.03 11:43
  • 1
Армения станет тестовым полигоном для аналоговой симуляции высадки человека на Марс
  • 06.03 11:42
  • 2
Источник: в России разработают противолодочный самолет на замену Ил-38
  • 06.03 11:40
  • 1
В России заявили о «большом движении» в разработке беспилотников
  • 06.03 11:31
  • 3
При срыве сроков гособоронзаказа смогут установить внешнее управление
  • 06.03 09:42
  • 12
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 06.03 06:38
  • 2412
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.03 02:22
  • 1
В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления
  • 05.03 15:05
  • 1
В академии РВСН прошла Всероссийская научно-техническая конференция по развитию специального вооружения
  • 05.03 15:04
  • 1
Военный инновационный технополис "ЭРА" отмечает 5-летний юбилей