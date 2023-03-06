Украинский генерал утверждает, что около 50 тыс. военных ВСУ прошли обучение на Западе

Виктор Назаров при этом указал на то, что некоторые системы вооружений, поставленные Киеву, "довольно старые и требуют капитального ремонта перед вводом в эксплуатацию"

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Украинский генерал Виктор Назаров утверждает, что порядка 50 тыс. военных с Украины в настоящее время прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО.

"Думаю, около 50 тысяч", - сказал Назаров в опубликованном в четверг интервью изданию Der Spiegel, отвечая на соответствующий вопрос. Издание называет украинского генерала военным советником, консультирующим главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного. "Это те, кто прошел обучение на курсах или принимал участие в совместных учениях. За последние полгода была создана система, при которой наши инструкторы, получившие опыт от западных партнеров, обучают больше солдат", - добавил он. В то же время Назаров заявил, что украинские военные, как показывает практика, осваивают навыки обращения с различными типами вооружений "в относительно короткие сроки".

Вместе с тем он подчеркнул, что некоторые системы вооружений, поставленные Киеву, "довольно старые и требуют капитального ремонта перед вводом в эксплуатацию". "Иногда техническая документация отсутствует, или ее еще предстоит перевести. Наши солдаты должны научиться ремонтировать и обслуживать [технику]. Высокотехнологичное оружие, такое как германские [САУ] Panzerhaubitze 2000 и польская артиллерийская установка Krab, нуждаются в ремонте на заводах", - констатировал украинский генерал.

Отвечая на вопрос о количестве боеприпасов, которыми располагает Киев, Назаров указал, что "это самый сложный пункт". "Боеприпасы у наших западных партнеров эффективны и мощны, но их количество намного меньше наших потребностей", - сказал он. "Поэтому русские имеют преимущество в огневой мощи в таких районах, как Бахмут (украинское название Артемовска - прим. ТАСС). Западная пресса сообщила, что в США ежемесячно производится 14 тыс. 155-мм снарядов. Теперь производство должно быть увеличено до 90 тыс.", - резюмировал Назаров, уточнив, что 14 тыс. снарядов - это "столько, сколько Киев расходует за три дня".

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия обучила с начала специальной военной операции РФ свыше 3 тыс. украинских военных, в ближайшее время подготовку в ФРГ пройдут еще более 1 тыс. солдат с Украины. Тесно согласовывая инициативы по их обучению с США и Великобританией, по его словам, "Германия тем самым становится центральной площадкой для подготовки украинских военных в Европе".