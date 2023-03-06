Что мешает реализации российских оборонных стратегий

Американские солдаты в Кувейте, 2003 год. Операция «Иракская свобода» казалась быстрой и победоносной, но победу быстро съели трение и износ. Фото Reuters.

Трение, износ и смазка в мировой гибридной войне

«США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав», – заявил МИД РФ 8 февраля 2023 года. Сказанное требует привлечь внимание политиков, дипломатов и военных к феномену гибридной войны (ГВ).

Специальную военную операцию (СВО) на Украине можно рассматривать как своеобразный переходной этап от ГВ (построенной на сочетании несиловых и силовых операций), к классическим военным действиям. Перед этим Вашингтону удалось реализовать на Украине полный спектр инструментов ГВ: информационно-психологическое воздействие, цветную революцию, прокси-войну.

С учетом опыта СВО целесообразно изучить влияние некоторых факторов, определяющих ход, а нередко и исход военных конфликтов. Это факторы, получившие в военной теории названия «трения», «износа» и «смазки» войны («Трение» и «износ» гибридной войны». «Военная мысль», № 1, 2018).

Феномен «трения» позволяет объяснить, почему в ходе войны многое идет не так, как предполагалось, и внести в стратегию необходимые поправки. Прогнозирование «износа войны» позволяет своевременно обновлять документы стратегического планирования, планировать поставки вооружений и военной техники, ротацию личного состава. «Смазка» уменьшает негативное влияние трения и износа на ход военных действий.

ТРЕНИЕ В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

Карл Клаузевиц подчеркивал, что «трение – это единственное понятие, которое, в общем, отличает действительную войну от войны бумажной». Иными словами, на войне от задуманного до реализуемого может быть огромная дистанция. Правильность этой мысли подтверждалась во всех военных конфликтах, включая СВО, спланированную как ответ России на прокси-войну США на Украине («США хаотизируют Большую Евразию», «НВО» от 02.02.23).

Факторы трения и износа сегодня недостаточно полно учитываются при планировании военных операций. Отсюда и сюрпризы, когда операции начинают развиваться явно не по замыслу военных планировщиков. Сошлюсь на академика РАН Андрея Кокошина: «Огромное значение для понимания войны как сферы неопределенного и недостоверного имеет феномен введенного Клаузевицем понятия трения войны… При этом понятие «трение» войны в послевоенные десятилетия практически исчезло из отечественных военно-научных трудов». Добавим, что в довоенные годы фактор трения войны учитывался в документах Генштаба РККА под грифом «секретно».

Особенности мировой гибридной войны (МГВ) как рассчитанного на многие годы конфликта, в котором участвуют разнородные силы и средства, превращают трение в источник существенных возмущений хода военных действий, придающих им характер малоуправляемого и даже неуправляемого процесса.

Для традиционной войны Клаузевиц выделяет семь источников общего трения: опасность; физическое напряжение; неопределенности и недостоверность информации, на основе которой принимаются решения; случайные события, которые невозможно предсказать; физические и политические ограничения в использовании силы; непредсказуемость вследствие взаимодействия с противником; разрывы между причинами и следствиями войны. Список источников трения для МГВ выглядит шире.

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ТРЕНИЯ

Появлению новых или повышению опасности прежних источников трения в прокси-войне способствуют следующие особенности.

Во-первых, решающая роль трения определяется самой сутью прокси-войны. Это военный конфликт между двумя государствами, которые пытаются достичь своих целей путем военных действий на территории и с использованием ресурсов третьей страны, под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране. Чаще всего это гражданская война, которую спровоцировало государство – заказчик прокси-войны и манипулятор действиями прокси-агента. Наличие трех или более субъектов прокси-войны повышает вероятность незапланированных ситуаций и сгущают «туман войны», который и служит источником трения.

Во-вторых, в возникновении случайностей как катализаторов трения и износа играют роль разнообразие гибридных угроз, продолжительность прокси-войны и ее расчет на изнурение и развал государства-жертвы. Заказчик прокси-войны использует стратегию измора, что придает конфликту перманентный разрушительный характер. Последствия случайностей варьируются от тактических до стратегических и требуют применения методов научного предвидения. «С неожиданным бороться трудно, – писал Макиавелли, – со всем предвиденным заранее – легко».

С учетом нелинейного характера ГВ в результате трения явления тактического уровня получают мощь стратегического катализатора, способного влиять на ход всей военной кампании. В МГВ с особой силой заявляют о себе каскадные механизмы усиления. Малые события запускают неожиданные и непредсказуемые процессы, не поддающиеся оценке в рамках какой-либо теории. В прокси-войне катализаторами могут быть дипломатические демарши, экономические санкции, поставки новых систем оружия, рукотворные техногенные катастрофы, теракты на коммуникациях, покушения на лидеров и т.п. Совокупность источников трения обычно больше их простой суммы, поскольку одни виды трения взаимодействуют с другими, что наращивает разрушительный результат.

В-третьих, упомянутые Клаузевицем «неопределенность и недостоверность информации». Следует признать, что при подготовке СВО руководящие инстанции не были в полной мере обеспечены достоверной информацией о степени готовности ВСУ к сопротивлению. Это стало серьезным источником трения, практически сразу «что-то пошло не так».

Важными источниками трения на начальном этапе СВО были неоправданные надежды на преимущество ВС РФ в качестве управления военными операциями и на подавляющее военно-техническое превосходство. Не была учтена и способность заказчика прокси-войны быстро консолидировать усилия около 50 государств для политического, финансового, военного и военно-технического содействия Украине.

В-четвертых, обратим внимание на тезис Клаузевица о разрыве между причиной и следствием, что приводит к нарушению или срыву военных планов.

Концепция социального детерминизма утверждает, что основными источниками войн выступают противоречия общественного порядка: экономические, политические, нравственные, религиозно-конфессиональные, межнациональные и т.п. Мотивации, связанные с национализмом и этнической идентификацией были использованы в ходе идеологического воздействия на население фашистской Германии.

Подобные технологии использовались США и киевскими правителями в ГВ на Украине для разжигания националистических, русофобских, антироссийских настроений. Несомненны экономические и военно-политические мотивации США и НАТО как заказчиков прокси-войны.

Важной причиной СВО как ответа на действия Киева явилось стремление России не допустить геноцида русскоязычного населения Донбасса, добиться нейтрального статуса Украины, предотвратить ее вступление в НАТО. Развязанная США прокси-война, превращение территории Украины в плацдарм военной агрессии США и НАТО против России также является причиной действий ВС РФ по обузданию агрессора.

Эскалация военных действий на Украине будет следствием поставок США и НАТО Киеву тяжелой бронетехники, дальнобойных ракет и современных боевых самолетов. Логическим следствием планируемых поставок стало заявление российских руководителей об использовании «самого серьезного оружия» в качестве меры противодействия.

Принцип упреждения действий противника требует усиления разведки маршрутов переброски новых партий оружия на Украину, использования сил специальных операций, подавления средств ПВО и последующего применения ракет, стратегической и штурмовой авиации для срыва перебросок.

На определенном этапе эскалации объектами применения «самого серьезного» оружия могут стать аэродромы, порты и сухопутные коммуникации стран НАТО, используемые в качестве перевалочных пунктов. Придет пора пересмотреть (опять же по Клаузевицу) «физические и политические ограничения в использовании силы», которые могут выступить мощными источниками трения в СВО, ведущими к ее затягиванию и ненужным жертвам.

Серьезным источником трения являются действия «пятой колонны» и агентов влияния в России, которые должны пресекаться организационными мерами и контрразведывательными операциями.

ИЗНОС В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

«Износ» войны – это обесценивание ресурсов, которыми располагают субъекты ГВ за счет потери их (ресурсов) качества. Для ГВ как многомерного и длительного конфликта фактор износа имеет важное значение. Следует выделить три группы износа войны.

Физический износ – ухудшение состояния ресурсов живой силы, оружия и военной техники, технологий, возможностей промышленности и сельского хозяйства обеспечивать потребности страны.

Моральный износ – потери качества ресурсов в связи с продолжительностью ГВ и недостаточными темпами обновления и восполнения. Моральному износу подвержены комбатанты и мирное население в зоне боевых действий, а также стратегии, концепции, идеологические установки субъектов войны.

Экономический износ – потеря эффективности ресурсов под воздействием экономических факторов, обесценивание материальных активов (в первую очередь объектов производственной, транспортной, социальной инфраструктуры) вплоть до потери их свойств.

Аналогом «износа войны» в зарубежных источниках является понятие war weary, описывающее состояние элементов войны, которые в результате продолжительного конфликта близки к истощению, «удручены войной или полностью исчерпаны».

Триада «трение-смазка-износ» оказывает определяющее влияние на реализацию стратегии войны, способствует существенной, нередко непредсказуемой трансформации элементов любой войны. В ГВ в силу ее многомерности, длительности, неопределенности и широкого спектра участников влияние износа весьма существенно. Под влиянием износа ресурсы постепенно «тают», что в итоге требует выхода из войны и закрепления достигнутых результатов.

Износ – явление постоянное. Реализуя стратегию войны, можно замедлить процесс износа ресурсов всех видов, но полностью предотвратить его нельзя. Существуют три периода изнашивания.

Первый период характерен для начальной работы по временному и пространственному согласованию всех элементов ГВ, предусмотренных ее стратегией. Это период взаимной приработки и налаживания взаимодействия между политическими, экономическими, информационными и военно-силовыми компонентами обеих сторон.

Второй период выражает нормальное взаимодействие между элементами ГВ, которые при согласовании обеспечивают достижение целей и задач наступательной или оборонительной стратегии.

В третьем периоде износ ресурсов ГВ достигает предельных значений. Требуется принятие решений по дальнейшей стратегии, направленной на выход из войны и закрепление достигнутых результатов или на привлечение дополнительных ресурсов для продолжения войны.

СМАЗКА В ГИБРИДНОЙ ВОЙНЕ

Существуют своеобразные смазки, которые позволяют уменьшить трение и износ в любой военной машине, в том числе и в МГВ. Смазкой могут служить наличие сил стратегического ядерного и неядерного сдерживания, гибкая адаптивная стратегия наступления или обороны, достойное место страны в группе технологически продвинутых государств, боевой опыт, хорошая подготовка ВС, наличие мобилизационного резерва, запасов оружия и боеприпасов, строгая дисциплина, продуманная информационная стратегия, непрерывное ведение разведки, решительное пресечение поставок оружия противнику, недопущение действий «пятой колонны» и агентов влияния, организация контрразведывательных и антитеррористических операций и т.п.

Для ГВ уникальной «смазкой» служит отсутствие легитимности и отсутствие определений в международных нормах, что делает допустимым организацию «гибридных агрессий», осуществление грязных провокаций (например, взрывов газопроводов), привлечение террористических групп, организованной преступности и т.п.

Неопределенность ГВ может быть устранена формированием группы заинтересованных государств для разработки предложений ООН и ОБСЕ по включению в международно-правовую базу понятий ГВ и МГВ, «информационно-психологическая война», «прокси-война», «цветная революция». Эти определения нужно включить и в национальные документы стратегического планирования.

РОССИЯ НА ФРОНТАХ МГВ

Осознание политиками, военными и дипломатами опасности ГВ как нового вида межгосударственного противоборства стало важным фактором обеспечения национальной безопасности РФ. Именно стратегия ГВ позволила США в относительно короткий исторический промежуток превратить часть населения Украины в русофобскую толпу, выступающую под бандеровскими лозунгами, наладить манипуляции киевскими элитами, утвердиться на украинской земле и получить доступ к ее недрам, промышленной и сельскохозяйственной базе, не прибегая к прямой военной оккупации.

СВО требует сосредоточения усилий и ресурсов на приоритетных направлениях противоборства. Это обеспечение российских войск, нарушение поставок оружия и военной техники для ВСУ, противоборство в информационно-психологической и финансово-экономической войнах, обеспечение кибербезопасности и др. Стратегическая цель остается неизменной – достижение победы, выполнение задач СВО на всей территории Украины, противодействие попыткам США добиться доминирования в мире.

Важными факторами обеспечения этой цели является ведение непрерывной разведки, создание и использование преимущества на угрожаемых направлениях, подготовка качественного кадрового ресурса, способного обеспечить разработку стратегии противодействия в МГВ. И наконец, учет факторов трения, смазки и износа при разработке стратегий ГВ.

Александр Бартош

Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.