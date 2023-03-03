Один человек погиб, несколько пострадали из-за ЧП на заводе Авиастар - ОАК

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия «Авиастар-СП» в Ульяновске.

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Из-за трагического инцидента на заводе "Авиастар" погиб один человек, еще несколько сотрудников пострадали, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"На заводе Авиастар в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"На месте происшествия работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются", - сказали в ОАК.

В пресс-службе уточнили, что ЧП произошло во время испытаний фюзеляжа самолета Ил-76МД-90А.

"На одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний произошел трагический случай", - сказали в ОАК, добавив, что детали произошедшего пока уточняются.

Расположенный в Ульяновске "Авиастар" входит в дивизион транспортной авиации ОАК, головным предприятием которого является ПАО "Ил", завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А (второе поколение Ил-76), создании на его базе топливозаправщика Ил-78М-90А, а также сервисном обслуживании самолетов Ан-124 "Руслан".