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ТАСС

Глава МИД Нидерландов заявил о последствиях для стран, которые окажут военную помощь РФ

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Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

Страны должны воздерживаться от военной помощи России, подчеркнул Вопке Хукстра

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в кулуарах встречи глав МИД Группы 20 заявил в четверг, что страны, оказывающие военную помощь России, столкнутся с последствиями.

"Я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего коллегу из Китая, что правда не может быть где-то по середине, есть только одна страна, которая несет ответственность, - это Россия. Все остальные должны воздерживаться от военной помощи России. Если страны пересекут эту линию, будут последствия", - приводит его слова агентство Bloomberg.

В Нью-Дели 2 марта проходит встреча глав МИД "двадцатки". Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ряд западных делегаций превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган, желая переложить на Россию ответственность за собственные провалы в экономике. По его словам, "особенно старались" представители стран, признавших, что с 2015 года "накачивали Украину оружием для войны против России". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нидерланды
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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