Рябков: меры Запада по космосу задуманы как завеса для создания там боевого потенциала

Как заявил замглавы МИД РФ, эти меры не способны сохранить космическое пространство в качестве зоны общей безопасности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Предлагаемые Западом меры в рамках концепции ответственного поведения в космосе задуманы как завеса для создания там боевого потенциала. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на Конференции по разоружению в Женеве.

"Предлагаемые западные странами малоэффективные меры в рамках концепции так называемого ответственного поведения в космосе не способны решить главную задачу - сохранить космическое пространство в качестве зоны общей безопасности, свободной от вооруженного противостояния. Наоборот, они задуманы как завеса для ускоренного создания боевого космического потенциала и его применения", - сказал он.

По словам Рябкова, "в последнее время предпринимаются активные попытки не только обесценить прежние достижения и наработки в данной области, но и сформулировать некие новые правила, регулирующие на условиях США и их союзников возможное военное противостояние в космосе".