Американский самолет-разгонщик VMS Eve совершил первый после ремонта перелет

Носитель WhiteKnightTwo VMS Eve с пристыкованным челноком SpaceShipTwo VSS Unity взлетели в субботу, 12 декабря, с космодрома Spaceport America в 10:24 по местному времени (18:24 по Москве). Отстыковка произошла в 11:15 EST (19:15 MSK).

Самолет-разгонщик VMS Eve (WhiteKnightTwo) компании Virgin Galactic, выступающий носителем космоплана VSS Unity (SpaceShipTwo), совершил первый после ремонта перелет из аэродрома Мохаве (Калифорния) на космодром Америка (Нью-Мексико). Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что у VMS Eve, находившегося на ремонте в Мохаве с октября 2021 года, были заменены пилон, к которому должен прикрепляться VSS Unity, и горизонтальные стабилизаторы.

SpaceNews со ссылкой на исполнительного директора Virgin Galactic Майкла Колглейзера подтверждает, что коммерческие полеты VSS Unity начнутся во втором квартале 2023 года, тогда как в первом квартале самолет-разгонщик и космоплан будут проходить летные испытания.

Издание напоминает, что первый коммерческий рейс связки VMS Eve и VSS Unity произойдет в интересах Военно-воздушных сил Италии. После него Virgin Galactic планирует приступить к туристическим суборбитальным полетам, очередь на которые насчитывает около 800 человек.

В январе SpaceNews сообщило, что компания Virgin Galactic проведет реорганизацию перед возобновлением полетов суборбитального корабля VSS Unity.